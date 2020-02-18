Дмитрий Шепелев покинул Первый канал: «Это для меня был непростой выбор»

Дмитрий Шепелев с 2017-го года вел на Первом канале скандальную программу «На самом деле». Теперь у нее появится новый ведущий. Дмитрий задумался о смене работы еще в прошлом году: в окружении Шепелева говорили, что ему не хочется больше заниматься в эфире «скандалами, интригами, расследованиями». Видимо больше по душе ему был душевный проект «Достояние республики», который он вел еще в те годы, когда только познакомился с Жанной Фриске.

Теперь у Шепелева новая семья - новая жизнь. Именно поэтому он и запустил на YouTube свое шоу: интервью со звездами о воспитании детей. Дмитрий хотел дистанцироваться от скандалов. И вот Дмитрий Шепелев решился вылететь из «золотой клетки». Ведь работа на Первом в рейтинговом шоу - мечта для всех телеведущих страны.

Вот заявление Дмитрия Шепелева, которое он опубликовал в соцсетях: «Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей.

Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом».

В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие».

В ближайшее время мы узнаем о новых проектах Дмитрия Шепелева.