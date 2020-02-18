"Сломанные лапы и ушибы внутренних органов": щенка которого сбил грузовик вылечили и теперь у него есть дом

Щенок с перебитыми лапами лежал прямо на дороге. Мимо проезжали машины и сигналили, мол чего тут разлегся. Бедолагу, которого сбил грузовик, машины просто объезжали стороной и мчались дальше по своим делам. Но одна машина все-таки остановилась. Это было такси. Из авто выскочила девушка, которая прямо на дороге закрыла щенка собой.

- Я понимала, что травмы серьезные и что щенка нужно срочно везти в больницу. Таксист решил, что я чокнутая и просто уехал, - рассказала "Комсомолке" волонтер Ольга Журавлева. - Благо нашлись неравнодушные люди. Проезжавшие мимо парень по имени Владимир и его девушка Анна согласились помочь. Мы завернули щенка в одеяло, которое было у них в машине и поехали в клинику.

Сначала ветеринары не давали никаких прогнозов. Диагнозы были тяжелыми: перелом задней лапы, смещение бедренного сустава и ушибы внутренних органов.

Сначала ветеринары не давали никаких прогнозов. Диагнозы были тяжелыми

- Василиса , так мы назвали эту девочку, стойко терпела все процедуры, заглядывала в глаза и скулила от боли. Очень много хороших людей в соцсетях откликнулись и помогли оплатить операцию. Через несколько дней малышку прооперировал хирург Андрей Чадин. Все прошло хорошо , - рассказала Ольга.

Василиса быстро пошла на поправку и тогда волонтеры стали искать для нее дом. Фото разместили на сайте "Добро вместе" и через несколько дней хозяева нашлись.

Василиса быстро пошла на поправку

- Я увидела ее фото и поняла, что наша семья хочет и готова подарить любовь и дом собаке с такой сложной судьбой. С ее появлением у нас изменился распорядок дня, ведь мы с Васей гуляем 3 раза в день. Я не хочу задерживаться на работе и бегу домой, чтобы вечером погулять с ней. У сына появился друг, с которым они вместе гуляют и играют. Их дружба только крепнет. Они даже спят вместе в одной кровати. У многих наших родственников также есть собаки из приютов. Мы были вдохновлены их поступками , - рассказала "КП" москвичка Маргарита.

Сейчас Василиса чувствует себя хорошо, она очень ласковая и любопытная собака. Судя по тому, как она активна, лапа не доставляет ей беспокойств.