«Место под солнцем»: Наталья Рудова стала хозяйкой виллы на Бали

Строить любовь в реалити-шоу - где-то мы это проходили, да и соревноваться в пении - тоже было. Но что, если соединить чувства и музыку, добавить щедрую щепотку палящего солнца, разбавить пейзажами райского острова, объявить о роскошном призах и поставить участников перед тяжелым выбором? Создатели проекта «Место под солнцем», стартовавшего на телеканале «МУЗ-ТВ», уверены - именно так и рождается первый реалити-блокбастер.

18 февраля герои шоу начали ожесточенную борьбу за главный приз - квартиру в Москве и контракт с телеканалом. По сюжету, на райский остров Бали приехали 10 талантливых ребят, свободные парни и девушки - потенциальные пары. Все они молоды и амбициозны: поют, танцуют, читают рэп, играют на музыкальных инструментах и полны решимости покорить шоу-бизнес. У них есть все для того, чтобы влюбиться и заниматься творчеством - проживание на райском острове, частный песчаный пляж, профессиональная студия звукозаписи и море соблазнов. Что выберут участники шоу создать музыкальный дуэт или пару в реальной жизни? Что важнее любовь или карьера - вот главный вопрос нового реалити-шоу.

В роли телеведущей впервые предстала актриса Наталья Рудова - она стала главной хозяйкой живописной виллы на Бали и дает советы участникам, помогая им сделать правильный выбор.

Кроме того, направлять участников реалити также будут звездные наставники. Они поделятся с ребятами опытом, дадут мастер-классы, раскроют все секреты и тонкости мастерства. Музыкальными тренерами проекта стали: Диана Арбенина, Глюкоза, «Дискотека Авария», Юлианна Караулова, Natan, «Отпетые мошенники», Тимур Родригез, а также повелители дипхауса и исполнители нашумевшего трека «Вы меня все зае..., я хочу на Бали» Gayazovs Brothers.

Победителя реалити-шоу «Место под солнцем» выберут зрители путем голосования за любимый дуэт.