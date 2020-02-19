Кто убивает Байкал - китайские туристы или русский пофигизм?

Озеро утопает в тоннах мусора, а сотни кораблей и полулегальных гостиниц сливают в него нечистоты. Уже и ЮНЕСКО внес Байкал в список 5 объектов природы под угрозой уничтожения.

Спецкор «КП» Дина Карпицкая побывала на берегах самого знаменитого озера Земли, чтоб спросить его обитателей - неужели Байкал в самом деле гибнет? Не сказки ли это? .

ОЛЬХОН. НАГАДИТЬ В САКРАЛЬНОМ МЕСТЕ

К 336 рекам, впадающим в Байкал теперь прибавилась еще одна - туристическая. И пока не понятно, больше пользы от нее или вреда.

- Круто вы тут живете, в любой момент сели в машину и на Байкал, - говорю я известному иркутскому блогеру Толику Архипенко (@copter38), откусывая голубую сосульку из снежной пещеры на Байкале. Кругом тишина и ни одной живой души. - Ммм, сладкая, как мороженное. Обалдеть!

На заповедных берегах древнего Бакала боятся засилия китайцевФото: ВКонтакте

- Я знаешь сколько их тут съел? В этом году из-за эпидемии коронавируса, китайцам с февраля границу перекрыли. Иначе каждый угол этих пещер был бы обгажен. Туалетов-то нет, а у китайцев не принято терпеть. Вот смотри фото прошлого года.

На нем кто-то догадался сколотить деревянную туалетную будку прямо на льду. К ней тут же выстроилась очередь туристов! Вид с обратной стороны будки менее благостный - все нечистоты льются прямо на голубой байкальский лед.

Кто-то догадался сколотить деревянную туалетную будку прямо на льду. Фото: Анатолий Архипенко

Доедать байкальское лакомство мне сразу расхотелось и мы поехали дальше, на самый большой остров Байкала Ольхон, по преданиям - сакральный центр озера. Это второе по популярности туристическое место на Байкале (первое - прибрежный поселок Листвянка). И самое заповедное. Моста на Ольхон нет, зимой можно доехать по льду, летом - только на пароме и лодке. Здесь даже электричество появилось лишь в 2005-м. Представляете? Нетронутая природа, которая всех и привлекает.

Но этих «всех» становится все больше - по неофициальным данным (а туризм на острове стихийный, учета никакого) в год около полумиллиона. И с туристами сюда идет цивилизация.

- На острове уже хотят класть асфальтовую дорогу, - ворчит блогер. - Строить, похоже, привезут таджиков, местные в этом участвовать не хотят. Слава Богу, мост пока не ставят, иначе Ольхону - конец. Я сюда ездить не буду. Не могу уже смотреть, как все тут обгаживают.

Зимний Байкал. Фото: Анатолий Архипенко

А ЧТО МОСКВИЧИ К НАМ НЕ ЕДУТ?

Главный поселок острова - Хужир в 1500 жителей раньше существовал за счет рыбзавода (его остатки догнивают, брошенные у порта). А сейчас - полностью за счет туристов. Поселок разросся. Центральная улица - почти проспект: кафешки, магазины, велопрокаты. Все надписи дублированы на китайском.

- Вообще-то туризм это хорошо! Деньги и престиж. Представляете, к нам в маленький Хужир едут со всего мира - Нью-Йорка, Шанхая, Токио, Мехико. Добираются на самолетах, потом 6 часов на автобусах, полчаса на лодке и еще столько же на пазике, - с гордостью говорит ольхонка Катя Виноградова. - Газета The New York Times поместила Ольхон в список лучших туристических мест 2019 года. У нас тут экзотика.

Катина семья - часть этой экзотики, они местные. И свой старенький дом превратили в турбазу.

- А что москвичи-то к нам не едут? - спрашивает меня Катя. - Не знаешь? У вас там забыли про Байкал?

- Дорого. За те деньги, что к вам сюда на пару дней съездить стоит, можно в Турции неделю в 5 звездах жить.

- Ну да, наверное… И там тепло.

Мы сидим в столовой. Здесь все по простому. В окошке выдают ужин, титан с чаем. За столами корейцы и тайцы. Китайцев нет, хотя обычно их тут большинство. Все брони слетели. Эта турбаза - одна из немногих официальных - зарегистрирована по правилам. Но удобств в номерах нет, гости моются в русской бане. И везде надписи: «Берегите воду».

- А вы как вообще узнали про Ольхон? - спрашиваю тайских студентов.

- У нас реклама во всех соцсетях. Все ездят, выкладывают фото красивого льда. Все хотят почувствовать мороз.

К 336 рекам, впадающим в Байкал теперь прибавилась еще одна - туристическаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Почувствовали?

- Да! Как вы тут живете?

Один парень вообще в кедах.

- Е-мое! Как ты вообще выжил? На улице же -20!

- Да, я ж не знал, что это такое. Тут на Ольхоне валенки не продают, хотел купить. Нету!

Ну а правда, валенки-то почему не продают тут на каждом шагу? Платки пуховые оренбургские? Матрешки, хохлому? Ничего этого нет! Из сувениров - только русская водка и китайские мягкие игрушки...

Дина Карпицкая с туристами из АзииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТ СВОИХ «ДИКАРЕЙ» ГРЯЗИ БОЛЬШЕ

О минусах стихийного туризма хорошо знают в Байкальской природоохранной прокуратуре. Ей всего 2 года и она разгребает все, что тут успели понаделать.

В Ольхонском отделении - домике на краю поселка Еланцы - вкусно пахнет печкой. Здесь работают всего 4 сотрудника, а территория, за которой они следят, вдвое больше Крыма. На стене в кабинете начальника - Вячеслава Петрова - карта Байкала. Он водит по ней ручкой.

Вячеслав ПетровФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Согласно кадастру, вся земля вдоль озера уже продана. Вот здесь, у пролива Малое море, основная концентрация туристических объектов, больше 500. Большинство - нелегальные. То есть, земля дана под жилье или дачу. А стоят - гостиницы или домики под наем. А гости там, как не спроси, это племянники, родственники… В чистейшей некогда воде Малого моря загрязнений в 10 раз выше нормы. Даже купаться в ней нельзя.

- И что теперь делать?

- Разбираемся. Такого, чтобы сливная труба из дома прямо в озеро шла, уже нет. Заставляем ставить герметичные септики. Теперь каждый знает: долго не вызываешь машину откачки, жди проверки прокуратуры... Этим летом возьмемся за корабли. Их одномоментно в Малом море бывает до 300, а судно откачки с них фекальных вод - одно на весь Байкал. Куда сливают отходы? В озеро!

Что такое вывезти отходы, например, с Ольхона? Это ад. На пароме - дикие очереди. А главное - возить-то всю эту «красоту» и некуда. Отстойников нет. Полмиллиона туристов - есть. Говорят, что ассенизаторские машины через одну скидывают дерьмо, чуть отъехав от берега.

- Да, это большая проблема, - вздыхает прокурор Петров. - Построили недавно полигон и он уже переполнен. Куда возить мусор непонятно. В Иркутск что ли (от Ольхона 300 км, - авт.)?

Но Петров говорит, что от нелегальных турбаз грязи все равно меньше, чем от туристов-дикарей с палатками. Летом все берега завалены бутылками, пакетами, объедками.

- Конечно, места дикого туризма тоже надо облагораживать, чтобы все организовано было. Мне кажется сейчас люди все равно более осознанные стали. Общественные организации, с которыми очень активно сотрудничает национальный парк, устраивают флеш-мобы по сбору мусора, даже ныряют на дно, оттуда достают. Я уверен, когда наладится раздельный сбор отходов все будут сортировать. Однозначно берега Байкала стали значительно чище, для примера в декабре с мы представителями национального парка, туристического бизнеса и общественности, проехали практически весь остов Ольхон, ни одного факта несанкционированных свалок не обнаружено.

Остатки рыболовного флота брошенные у портаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очень хочется мне разделить оптимизм прокурора. Но я отрыла соцсети антимусорных активистов и обалдела. Столько мусора! Шок! И это ж не китайцы с палатками сюда приезжают, на которых тут валят все беды. И не европейцы. Наши! Сибиряки, чтобы шашлыков поесть на природе. И оставляют тонны (!) мусора. Люди, вы вообще нормальные? Это же наш Байкал!

ЛИСТВЯНКА. БЕРЕГ ЗОЛОТОЙ

Курортный поселок Листвянка на берегу Байкала. Всего в 60 километрах от Иркутска. Здесь концентрация туристов на квадратный метр земли максимальная - в год, по неофициальным данным, около миллиона, и больше всего, конечно, китайцев. И владельцев домов с иностранной «пропиской» (в основном китайской) здесь больше, чем где-либо на Байкале.

И вроде ничего в этом плохого - инвестиции, рабочие места… Но что такое китайский туризм и как он построен - знают многие. Гиды там - китайские, отели китайские, еда из Китая... А в итоге прибыль от такого туризма - как навар от яйца.

Оксана ТокмаковаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Но больше всего возмутились в Листвянке когда узнали, как китайские товарищи ведут строительство.

- Листвянка стала примером безобразной застройки в угоду китайским туристам, - говорят местные жительницы Окасана Токмакова (владелица частного музея) и Софья Бунтовская (детская писательница). - - Вот только, пожалуйста, не надо нагнетать про «китайскую экспансию» и всё в этом духе. Мы этот хайп пережили два года назад. Сейчас, действительно, в поселке и китайцы присмирели, и землю они уже не торопятся здесь покупать, потому что «перекрыли им кран» на самовольные постройки. Мы не против китайцев и туристов вообще, но мы за цивилизованный туризм, от которого не будут страдать ни местные жители, ни качество отдыха приезжающих к нам гостей, ни экология Байкала!

Листвянка - крошечный поселок на 2000 жителей, зажатый между непролазными сопками и - Байкалом. Набережная плотно-плотно застроена гостиницами и заставлена машинами. Многотысячные потоки гостей ползут по узенькому проходу.

- Толпы, - вздыхают Софья и Оксана. - Мест для стольких машин тут просто нет. Урны к вечеру все переполнены. Дворников не хватает. Поселок же рассчитан только под местных, а не миллион туристов.

Для меня женщины устроили экскурсию по Листвянке.

Дина Карпицкая на байкальском льдуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Большой розовый отель на набережной видите? Незаконный! На Байкале нельзя строить выше трёх этажей. Принадлежит, кстати, российским бизнесменам. А вот отель, построенный как обычно это делают иностранцы: нагло - от забора до забора - в нарушение всех норм, - говорит Оксана.

- Вот здесь у нас построился Джао Лиган, по-русски зовут Алексей, - показывает Софья. - Он говорит, что дом для себя и родни. По виду, номеров на 50! А вот тут - Цай Ян Сан, по-русски Рома. У него тоже родни много. А здесь наш сосед Цуй Фей собирался открыть спа-комплекс (по слухам, публичный дом). А вот, видите бетонный каркас - это Ван Сяу Ся развернулась и её друг Юра Бай, тоже китаец. Хотели открыть отель в зоне исторического кладбища. Не вышло. Остановлено прокуратурой. Но я вообще не понимаю, как можно землю на берегу Байкала отдавать иностранцам?!

Теперь весь этот недострой «украшает» улицы Листвянки. Два ее мэра уже были под следствием. В том числе действующий - Шамсудинов (на днях его снова арестовали за выдачу незаконного разрешения на строительство, - авт.).

Все вывески дублируются на китайском языкеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОЙНА С «МАНДАРИНОМ»

Но самая болевая точка для Токмаковой и всей здешней улицы Чапаева - гостиница «Мандарин» напротив дома Оксаны.

- Тут был небольшой корпус, человек на тридцать. А с 2017-го, он вдруг занял всё пространство в 19 соток - от забора до забора (при норме застройки 25% от участка под жилье). Заселение китайских туристов летом здесь поставлено на поток - до четырёх «Икарусов» в день их привозят, увозят. Плюс два раза в день едут машины для откачки. В итоге по полдня улица перекрыта, - рассказывает Оксана. - Я подсчитала: с мая по октябрь «Мандарин» принял 7500 китайских туристов. Представьте это под своим забором?

Все номера в «Мандарине» с удобствами. Поэтому владельцы - русско-китайская семья - вырыли скважину, из-за чего ушла вода из колодца, куда с ведрами испокон веков ходили местные жители.

- - У нас тут пенсионеров много, были случаи, когда некоторым из них приходилось топить снег и собирать дождевую воду, чтобы постирать или помыться. Местная администрация этой проблемой вообще не озаботилась, решать ничего не собиралась и не собирается. Мы ругались, возмущались, жаловались. В итоге «добрый» «Мандарин» вывел за забор краник с водой для жителей улицы, - рассказывает Оксана. - Как это строение вообще не рухнуло, я не понимаю. Когда-нибудь это случится, и тогда без человеческих жертв может и не обойтись. Я архитектор по второму образованию, видела, как тут всё строили. А по первому — юрист. И прекрасно понимаю — этот «Мандарин» «от и до» нелегальный. В прошлом году владельцы пытались переоформить назначение вида своего земельного участка. Но ничего не вышло — соседи на общественных слушаниях резко проголосовали против. То есть легализоваться они уже никогда не смогут никогда. Я постоянно пишу жалобы в прокуратуру. Только толку-то — все работает, как и работало.

У Оксаны отеля нет. Но в своем жилом доме на первом этаже у нее - музей советских кукол.

- Я зарегистрирована в качестве ИП и работаю в соответствии с законом. Но меня проверяют постоянно и каждый раз пытаются оштрафовать или закрыть. Я даже судилась с Госкадастром и выиграла процесс. Но меня всё равно не оставляют в покое. При этом к нелегальному «Мандарину» у Госкадастра претензий никаких нет! И грустно, и смешно...

И таких «мандаринов» тут - по несколько на каждой улице.

Как и на Ольхоне, в Листвянке проблема с канализацией. Она тут есть - старенькая, ещё советская. К ней подключен один-единственный отель «Байкал» (в прошлом «Интурист»). Остальные раньше все сливали в землю или озеро. Теперь всех заставили сделать септики. Но никакой инфраструктуры за последние 40 лет не построено. А турист всё едет и едет. И будет его ещё больше! Листвянка задыхается.

- Не знаю, что тут можно исправить? Только если снести все подчистую и заново построить, - мыслит радикально племянник Оксаны, известный в Иркутске блогер Александр Откидач.

Кое-кто из местных уже говорит, что готов уехать, если государство даст компенсацию. Но таких немного. Большинство Листвянку покидать не намерены. Это их родная земля, поселку 300 лет, здесь выросли целые поколения коренных русских.

И пока не понятно, от туризма больше пользы или вредаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

«НАСКАЛЬНЫЕ» НАДПИСИ

Все на озере утверждают, что китайские гиды (а их тут много) рассказывают свои туристам, что вообще-то Байкал еще 300 лет назад было китайским. А потом его почему-то отдали России. Жители Листвянки даже скинулись и развесили по поселку плакаты на двух языках: «Байкал - священное море России». У одного из них на столбике кто-то из китайцев сделал маркером надпись.

- Мы долго пытались понять что это. Похоже на наше матерное слово из трех букв, - возмущаются местные.

Я показала надпись переводчице с китайского Раисе Мерсияповой.

- Тут слово «дружба», - заключила она.

Байкал - священное море РоссииФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Вот такая дружба.

Не надо паники, Байкал все переварит?

Многие в Иркутске услышав о мусоре и всех этих проблемах с канализацией от нелегальных просто смеются. Мол, что такое маленький человек с его отходами против огромного озера. Байкал все переварит. Ничего не будет. Со временем все мусорки уберут, канализацию когда-нибудь построят. А пока пусть так, надо же людям работать, деньги зарабатывать. А может правда переварит?

- Байкал может и да, но и то до поры до времени. А вот прибрежная акватория — нет. - Говорит Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института Александр Николаевич Сутурин. - Спирогира (зеленая, вонючая водоросль), которой покрыты у нас теперь летом берега, не зря же так разрослась. Она питается стоками, которые попадают в озеро вместе с грунтовыми водами из многочисленных вотерклозетов. Сама по себе она не опасна и всегда была в Байкале, но в гораздо меньших количества. Но когда эти тонны спирогиры, вынесенные на мелководье, перегнивают и преобразуются токсичные сине-зеленые водоросли, то экологии этой местности конец. Еще одна большая проблема, о которой мало говорят, брошенные на дно рыболовные сети. Они полиэтиленовые и не разлагаются веками. На дне Байкала их тонны.В них запутывается и гниет рыба, выделяя те же опасные токсины - цианобактерии. Все это отравляет Байкал. Над уменьшить антропогенную нагрузку и со временем все восстановится. Но самая главная беда на сегодня для Байкала — отходы байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 6,5 тонн ядовитого шламлегнина и щелока. Их надо немедленно убирать, не дожидаясь пока все попадет в озеро и случится экологическая катастрофа. А у нас только разговоры.

Наталия Рягузова 30 лет, Старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Мы встретились в Иркутске, в новом здании прокуратуры. В кабинете у Наталии, красивой молодой блондинки, как и у Петрова во всю стену тоже карта Байкала.

- У вас на карте и Листвянка и Ольхон и еще вон многие территории вокруг Байкала места выделы жёлтым. Почему?

- Красной линией обозначена центральная экологическая зона, вся эта местность очень важна для Байкала. На ее территории располагаются несколько национальных парков. Вот они обозначены желтым цветом. И выделены они не вчера, Прибайкальский нац парк, например, образован еще в 1986 году.

Согласно кадастру, вся земля вдоль озера уже проданаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- То есть получается, по закону тут вообще вся земля государственная?

- В Нацпарке земли ограничены в обороте и никому нельзя оформлять в собственность участки ни гражданам РФ, ни иностранцам. Но если собственность оформлена до образования парков, то право не изымается и теоретически возможно эти ранее оформленные земли передавать в том числе иностранцам. Но это единичные случаи, в целом вся земля парков - государственная и не допускается ее передача. Проблема в том, что на кадастровых картах эта территория до сих пор не имеет соответствующего статуса. Этим и пользовались при осуществлении непорядочных схем муниципальные власти все эти годы. Только по результатам нашей работы в государственную собственность возвращено свыше 900 га особо ценных земель. И мы продолжаем вести эту работу.

То есть вообще интересная картина получается, и весь этот туризм с турбазами и отелями в Национальном парке незаконный?

О ситуации с отходами БЦБК — острейшей угрозе озера - в ближайших номерах «Комсомолки».