"Иду в суд. У ВАДА нет доказательств на меня, кроме клеветы осведомителей". Биатлонист Устюгов ответил на обвинения в допинге

Начиная с 15 февраля бывший биатлонист сборной России Евгений Устюгов - в центре нового допингового скандала. Международный союз биатлонистов, получив данные от ВАДА, дисквалифицировал спортсмена, забрав у него победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи-2014. Основания? Сведения информатора, которые ничем не подтверждены. Допинг-пробы? ВАДА официально протестировало их и утилизировало, получив отрицательные результаты.

Устюгов впервые дал развернутый комментарий по поводу своего дела. И из этого разговора становится видна решительность бывшего биатлониста отстоять свое честное имя.

- Я думал, что невозможно найти черную кошку в черной комнате. Оказывается, если ты IBU, то можно, - говорит Устюгов в интервью ТАСС.

Даже завершив свою спортивную карьеру, Устюгов всячески сотрудничал со следователями, когда против него выдвигались новые обвинения. К примеру, когда возникли вопросы по аномальным данным в биопаспорте, то все было закрыто. А теперь же - чиновники снова взялись за старое:

- Вопрос с ним уже изучался IBU на протяжении долгого времени, в 2017 и 2018 годах. Несмотря на завершение карьеры, когда вопросы вдруг стали возникать, я полностью сотрудничал с IBU, сдавал по малейшей просьбе анализы, по результатам исследования которых эксперты IBU полностью сняли с меня обвинения летом 2018 года. Видимо, на фоне разбирательств по первому делу, в IBU решили подстраховаться и несмотря на отсутствие каких-либо новых обстоятельств по паспорту крови, просто взяли и поменяли свои выводы, - говорит Устюгов.

При этом, он рассуждает о том, каков мог быть ход мыслей его обвинителей:

- Указали, что все ранее изученные ими обстоятельства теперь свидетельствуют об обратном. Все доводы, которые меня оправдали в 2018 году, теперь свидетельствуют об обратном.

При этом, когда ВАДА пытается выдвинуть обвинения против Устюгова на основании хоть чего-то, то выходит занятная картина. Допинг-проб, которые можно было б предъявить - уже нет.

- Они были отрицательными, и их утилизировали согласно правилам WADA. Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов. Нет никаких проб с мочой! Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории, - недоумевает Устюгов.

Говоря о том, что на кон ставятся только слова тайных осведомителей. С которыми он был готов лично пообщаться:

- Несмотря на мои просьбы, чтобы осведомитель явился и подтвердил предоставленную информацию, я получал отказ. При этом я был готов приехать на встречу в любое место. В любую точку мира. И сейчас готов, - возмущен спортсмен.

И не скрывает своего гнева, говоря, что его просто бесит вся эта ситуация. Которая никак не может увязаться с реальностью:

- Меня обвинили в использовании оксандролона, но мы изучили этот вопрос с юристами и выяснили, что это вещество просто невозможно легально приобрести на территории России. И Московская лаборатория, как мы также выяснили, не закупала образцов. Повисает еще один вопрос: как этот тест был сделан? Фактически меня обвиняют в убийстве при отсутствии самого факта убийства. Получается, проб нет и теперь можно обвинять кого угодно, опираясь лишь на клевету осведомителей, - говорит Устюгов.

Однако бывший биатлонист заявил, что будет воевать за правду. Пускай даже и придется идти в гражданский суд Австрии. Как сказал Устюгов, у него есть свои причины для такого шага:

- Учитывая поведение IBU, я вынужден обратиться в государственный суд, чтобы обязать их исполнять принятые же ранее решения. Только потому, что там находится штаб-квартира организации, суд австрийский. Говорят, это первый случай, когда спортсмен идет в государственный суд. В истории биатлона это совершенно точно прецедент. Может быть, это приведет IBU в чувство и они прекратят охоту на меня.

Отметим, что, начиная с 15 февраля, у Евгения Устюгова есть ровно 21 день на формирование своего ответа для похода в Спортивный арбитражный суд. Где и будет рассматриваться его дело.