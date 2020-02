Трехмерные фото белков нового коронавируса продемонстрировали, почему он такой заразный

Первые трехмерные фотографии белков оболочки зловредного коронавируса 2019-nCoV — или COVID-19 согласно недавно принятому обозначению этой заразы - получили молекулярные биологи из Техасского университета в Остине (Department of Molecular Biosciences, The University of Texas at Austin), в сотрудничестве с медиками из Национального института аллергии и инфекционных болезней (Vaccine Research Center, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health).

Снимки, сделанные посредством криоэлектронной микроскопии, продемонстрировали: этот самый COVID-19 похож на своего «предка» - вирус атипичной пневмонии (SARS), заражавший землян в 2002-2003 годах. Но белковые оболочки нового коронавируса более цепкие, если так можно выразиться. Они гораздо сильнее сцепляются с теми живыми клетками, в которые стремятся проникнуть. Впиваются в них словно клещи.

Белки нового вируса (2019-nCoV) и старого (SARS): есть разница.

Кроме того, к удивлению исследователей, новый коронавирус где-то поднабрал в свои белковые оболочки молекулы, похожих на те, которые имеются у наиболее заразных вирусов гриппа. Это внедрившиеся, а может быть, и внедренные, фрагменты обеспечили ему защиту сразу от нескольких моноклональных антител - тех, которые в свое время весьма успешно боролись со старым короновирусом - вирусом атипичной пневмонии. «Старые антитела», потеряв возможность присоединяться к «новым белковым оболочкам», уже не могли атаковать вирус. Всем этим, похоже, и можно объяснить то, что COVID-19 оказался очень заразным и весьма быстрым.

Белковая структура нового вируса.

Авторы исследования (Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S. Corbett, Jory A. Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S. Graham, Jason S. McLellan) продемонстрировали структуру белков оболочки нового коронавируса и прокомментировали свои наблюдения в научной статье. Ученые рассчитывают, что полученные изображения и данные помогут создать препараты, которые будут уничтожать COVID-19 еще до того, как зараза проникнет в клетки и там размножится.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 19 февраля 2020 года, число зараженных превысило 75 тысяч. Умерли около 2 тысяч человек, выздоровели почти 15 тысяч. Итого, на одного умершего — более 7 человек исцелившихся. Это гораздо лучше, чем в начале эпидемии, когда число покойников многократно превосходило число выздоровевших.