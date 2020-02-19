Заголовком по мозгам: Перевозчики наркотиков поплатились за честность

Белорус, по просьбе которого на дискотеке четырежды включали «Седую ночь», услышав отказ в пятый раз, пришел туда с ружьем

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В США задержали контрабандистов, которые везли наркотики в сумке с надписью «Мешок, полный наркотиков»

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В Приморье учительница объясняла правила написания слов с соединительными гласными на примере слова д*****б

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В Уэльсе полицейские использовали ДНК-тест, чтобы раскрыть кражу коровы

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Сибиряк с пистолетом ограбил сельский магазин, потребовав пельмени и духи

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В Польше выпустили монеты с ведьмаком Геральтом

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Во Флориде арестовали мужчину, который лизал черепаху

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В Мексике критик выражала презрение к инсталляции стоимостью 20 тысяч долларов и случайно сломала ее

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В Гомеле запретили акцию протеста против запрета акций протеста

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Леонардо ДиКаприо впервые за 15 лет пришел на «Оскар» с девушкой

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Юный новосибирец заработал на квартиру, продавая втридорога цветы у клубов