2020-02-18T11:39:42+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: Перевозчики наркотиков поплатились за честность

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Белорус, по просьбе которого на дискотеке четырежды включали «Седую ночь», услышав отказ в пятый раз, пришел туда с ружьем

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В США задержали контрабандистов, которые везли наркотики в сумке с надписью «Мешок, полный наркотиков»

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В Приморье учительница объясняла правила написания слов с соединительными гласными на примере слова д*****б

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В Уэльсе полицейские использовали ДНК-тест, чтобы раскрыть кражу коровы

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Сибиряк с пистолетом ограбил сельский магазин, потребовав пельмени и духи

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В Польше выпустили монеты с ведьмаком Геральтом

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Во Флориде арестовали мужчину, который лизал черепаху

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В Мексике критик выражала презрение к инсталляции стоимостью 20 тысяч долларов и случайно сломала ее

* * *

В Гомеле запретили акцию протеста против запрета акций протеста

* * *

Леонардо ДиКаприо впервые за 15 лет пришел на «Оскар» с девушкой

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Юный новосибирец заработал на квартиру, продавая втридорога цветы у клубов

ИСТОЧНИК KP.RU

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