Юрий Антонов: Пою для подзарядки, нет смысла гоняться

Не хватит пальцев рук, чтобы сосчитать песни Антонова, ставшие шлягерами! В свои 75 лет Юрий Михайлович по-прежнему один из самых желанных артистов не только на гастролях, но и на корпоративах.

Мы навестили маэстро накануне его юбилея на даче в подмосковном поселке «Грибово». Сюда певец и композитор перебрался много лет назад. В отдельном домике живут кошки и другие животные, которых Юрий Михайлович подобрал на улице, выходил и приютил.

«Банкет пришлось перенести»

Именинник выходит в белоснежной олимпийке Dolce & Gabbana. Слегка опирается на костыль (последствие недавней операции. - Ред.), но выглядит хорошо - постройнел, посвежел.

- Юрий Михайлович, как поддерживаете форму?

- Видимо, родительские гены помогают. Спортом я нечасто занимаюсь. Делаю иногда какие-то упражнения, есть у меня всякие беговые дорожки. Но самое главное - воздух здесь хороший и тишина.

- За грибами летом ходите?

- Подберезовики у меня на участке растут.

- Диеты соблюдаете?

- Просто прекратил есть хлеб. Позволяю себе, может, раз в неделю кусочек, и все.

- Курите?

- Нет, я бросил курить около 30 лет назад. В один день.

- Пишут, что вы строгий шеф, запрещаете своему коллективу выпивать.

- Когда это касалось работы, гастролей или репетиций - да, конечно, в категорической форме запрещал. Но в свободное время - это ваше право.

- Нас пугают заголовками: мол, Юрий Антонов получил серьезную травму и плохо себя чувствует...

- Нет, травмы не было. Мне сделали операцию перед Новым годом, удалили мениск. Я два дня назад приехал из клиники реабилитации, провел там две недели. Но процесс восстановления очень медленный. Приходится использовать всякие палочки, костыли.

Я в этом году не смог отметить Новый год. После больницы лежал дома на кровати. Но пришли главные люди шоу-бизнеса, поздравили.

- Кто, если не секрет?

- Перед самым Новым годом был Володя Киселев (глава «Русского радио». - Ред.). Я со всеми коллегами нахожусь либо в дружеских отношениях, либо в нейтральных. Моя позиция - с коллегами не ссориться.

- В новогоднюю ночь, наверное, огоньки смотрели?

- Нет. У меня нога болела после операции. В первом часу принял успокоительное, обезболивающие и отошел ко сну. Вот так и встретил Новый год (смеется). Я из-за ноги пока перенес празднование юбилея - концерт и банкет. Ноги перестанут болеть, тогда и отметим. После новогодних праздников приезжал Игорь Крутой, говорили с ним о фестивале «Новая волна», который он хочет проводить в Казани.

Маленький Юра с отцом - военнослужащим Михаилом Васильевичем и мамой - домохозяйкой Натальей Михайловной. Кстати, именно мать отвела Антонова в музыкальную школу, где он научился играть на аккордеоне. Фото: Личный архив.

О песнях-однодневках

- Почему современные песни быстро забываются? Виноваты композиторы-однодневки?

- Сейчас не композиторы-однодневки, а песни-однодневки. Как таковых композиторов практически не осталось. Есть мастеровые, которые соединяют ритм с какой-то мелодией, которая, им кажется, может быть популярной. Выпускают очень похожие друг на друга песни, используют одни и те же музыкальные приемы. Нет песен, которые живут десятилетиями. Наверное, я один из последних ветеранов этого движения, песни которого звучат по 40 лет.

- У вас наверняка припрятаны еще?

- Есть, конечно, новые мелодии.

- Не хотите выпустить свою виниловую пластинку?

- Есть такая мысль, но это сложный процесс. Надо старые записи реанимировать, сделать такой ретроальбом. Новые песни записывать сейчас на винил нет смысла. Массовое потребление - это интернет. А я человек в плане интернета древний. Особенно это касается социальных сетей, я в них не состою. Меня все время толкают мои друзья: мол, все уже давно в соцсетях, давай, хоть пообщаешься там. Я пока думаю.

Что касается новых мелодий, я пока их набираю, коплю понемножку.

«Девушки говорили ласковые бархатные слова»

- Вы начали трудиться в 14 лет, работая руководителем хора в депо. Почему так рано пошли на работу?

- «Нужда заставила» (смеется). Я жил в Молодечно (город в Белоруссии. - Ред.), а родители уехали в Минск. Я учился в музыкальном училище, надо было зарабатывать на жизнь. Родители, конечно, присылали что-то, но в юном возрасте всегда денег мало...

- Девушку в кино пригласить...

- Да. Портвейна попить. Пирожком с ливером закусить. Не забывайте про плавленый сырок, это было по тем временам актуально.

- Помните, на что первую зарплату потратили?

- По-моему, родителям отдал. По тем меркам 60 рублей - это были очень приличные деньги для такого пацана, как я.

- У вас есть какие-то претензии к советской власти?

- Претензий у меня нет никаких. А какие претензии у пацана могут быть? Я жил в стране, в которой были свои порядки, я должен был их выполнять. Были, конечно, и другие обстоятельства, которые немножко угнетали общество. Отсутствие так называемой свободы. Ты должен был все время подстраиваться под генеральную линию партии. Это касалось и нас, артистов, потому что мы были на виду. Много концертов проходило на стадионах, порой приходило по 20 и более тысяч народа.

- Вы всегда очень хорошо одевались. Где удавалось доставать шикарные пиджаки, рубашки?

- Была целая профессия в Советском Союзе - фарцовщики. Они часто предлагали: «Юра, у нас появился итальянский пиджачок». Вещи хорошие стоили дорого, приходилось покупать.

Парфюм хороший тоже фарцовщики приносили, в магазинах был только одеколон «Шипр». Не для себя старался, а чтобы понравиться девушкам (улыбается). Потому что у девушек есть носик такой маленький, хорошенький, который сразу же замечает новый парфюм. «Как, Юра, от тебя пахнет хорошо!» - такие ласковые, бархатные слова говорили... от которых я сразу распухал от гордости.

А если у тебя еще итальянский пиджак или галстук крутой! Такие мелочи жизни были отдушиной в нашей тоскливой артистической профессии.

- Почему тоскливой?

- Потому что мы беспрерывно ездили в поездах, в самолетах летали, на пароходах плыли куда-то... Гостиницы не всегда хорошие, ужасные рестораны. В Москве и Питере еще было прилично, а на периферии... Все это исправилось со временем, сейчас совсем не ужасно, а даже здорово, особенно в Москве. Я помню Москву лужковского периода, которую я не очень любил, потому что она была грязная: киоски, кругом все завешано какими-то плакатами, транспарантами. Ужасное зрелище. Во всем этом я себя чувствовал неуютно. Сегодня Москва - один из лучших городов мира благодаря нашему мэру.

31-летний Юрий Антонов - солист ВИА «Добры молодцы». Первый большой хит маэстро «Нет тебя прекрасней» («Не умирай, любовь») уже поет весь Советский Союз. Фото: Личный архив.

«Среди рэперов есть талантливые ребята»

- Сейчас все гадают, кто поедет на «Евровидение». Вы кого бы отправили?

- Честно говоря, меня мало интересует этот конкурс. Да и моего мнения никто не спрашивал. У нас выбор-то небольшой, к сожалению. А тех артистов, которых реально можно было выбирать, они уже были на этом конкурсе. Каких-то новых лиц на горизонте я особо не вижу. Один из лидеров - Александр Панайотов. Поет очень прилично. Его курирует Лепс, а у Гриши прекрасный вкус. Естественно, если пройдет фамилия Панайотова на этот конкурс, я хотел бы пожелать ему успехов. Ну рэперов же не пошлешь.

- А вам нравится кто-то из рэперов?

- Есть талантливые ребята. Но называть это музыкой... Мне кажется, это декламация стихов под ритм и гармоническую основу. Хотя там гармонии тоже очень маловато. А чем меньше гармонии, тем проще. Я не осуждаю, просто с интересом наблюдаю, чем же все это закончится в конце концов.

Есть несколько фамилий интересных, по моему мнению. Например Баста. У него присутствует какая-то мелодическая линия, на которую наслаивается текст. Есть очень интересные песни.

- В интернете пишут, что вы были первым официальным советским миллионером.

- Пожалуйста, не надо приклеивать мне ярлыки. То, что говорит интернет про известных людей, на 80% - вранье. Да, я действительно был небедным, но тогда никто не считал деньги. В ту пору это было необязательно. Надо было просто иметь достаточно средств для того, чтобы нормально жить. А большие деньги не были нужны - не на что было их тратить.

- Вы построили прекрасный дом. Есть любимое место в вашем гнезде?

- У меня много здесь всяких мест. И кино посмотреть можно, и в бильярд поиграть, поплавать в бассейне. Создал свой маленький мир. Летом у меня парк прекрасный, там бегают животные.

- Не убегают?

- Нет. Забор высокий: ни сюда пробраться, ни отсюда. Кругом деревья, белки прыгают и зимой, и летом, рыбки плавают. Что еще нужно простому советскому композитору?

- Что-то любите делать по дому сами?

- У меня есть люди, которые занимаются хозяйством. Правда, завтрак сам себе готовлю, я так привык.

«Как можно дружить с президентом?»

- Ваши песни любят президенты, вы дружны были и с Борисом Ельциным...

- Я не могу такого сказать. Как можно дружить с президентом? Это такое бахвальство. Я просто много раз присутствовал на мероприятиях, где был Борис Николаевич. Он присвоил мне звание народного артиста Российской Федерации. Я очень благодарен ему за это. А его супругу Наину Иосифовну я запомнил как очень интеллигентную, симпатичную женщину.

- А какие ваши песни любил Ельцин?

- Это не зависит от должности. Я думаю, что какие-то из моих песен ему нравились, иначе вряд ли я был бы приглашен на эти мероприятия.

- Может быть, Борис Николаевич просил три раза спеть «Я не жалею ни о чем»...

- У меня много лирики, я старался выбирать такие песни, которые у всех на слуху, под которые можно танцевать. Знаете ведь, русский человек любит выпить, закусить, а потом станцевать и спеть вместе с артистом. Это нормально.

- Говорят, вы по-прежнему один из самых дорогих артистов на корпоративах.

- Цифры, которые называли в интернете - 17 миллионов за концерт, - даже близко не стоят к реальным. Вранье. Я действительно востребованный музыкант, но очень избирательный. Плюс я уже четыре года не работаю сольные концерты, а на заказные мероприятия соглашаюсь, если они в Москве или недалеко от Москвы. Страна у нас огромная, но мне не очень хочется выезжать куда-то далеко. В моем возрасте нет смысла гнаться за деньгами, мотаться по всему свету. Зачем?

В ТЕМУ

«Коты сами ко мне пришли»

- Как кошки появились в вашем доме?

- У меня на Маросейке была студия. Там во дворе стояло полуразрушенное здание, где жило много бездомных котов. Студия находилась в полуподвале, и часто там были открыты все форточки. Коты сначала пустили на разведку одного. Как-то захожу в студию: сидит на форточке кот и смотрит на меня. На следующий день я взял с собой еду и бросил на подоконник. Кот спустился, покушал колбаски. После смотрю, уже двое сидят. И вот так они начали ко мне ходить по очереди.

- А сейчас много котиков?

- Много.

(Юрий Михайлович неохотно рассказывает о своих питомцах, не показывает их чужакам. Да и про личную жизнь рассказывать не любит.)

- Вы как-то сказали: «Я не мог бы любить одну женщину всю жизнь». Почему?

- Я такого не говорил. Моя личная жизнь касается меня и никого больше!

- А раньше вы говорили, что женщина должна быть покладистой и мягкой.

- Вот это, может быть, и говорил.

- Что вы не приемлете в женщинах, какие черты характера?

- Все негативное в человеке я не приемлю. Не только у женщин, но и у мужчин.

- Не жалеете, что рядом нет музы?

- Опять издалека подбираетесь к личному. Все, хватит - кто рядом, кто не рядом. Это исключительно мое дело. Вы ошибаетесь, если думаете, что мне не для кого петь.

10 самых известных хитов певца и композитора

«Белый теплоход»

«Зеркало»

«Крыша дома твоего»

«Маки»

«Море»

«На улице Каштановой»

«Не забывай»

«От печали до радости»

«Поверь в мечту»

«Я вспоминаю»