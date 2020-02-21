Какие машины меньше всего дешевеют с возрастом

Печальный факт: новая машина стремительно теряет в цене. Всего за 3 - 5 лет - половину стоимости.

Была за миллион, а стала за 500 тысяч. А сколько переплатили в виде процентов по кредиту? А сколько ушло на автостраховку? А как за это время выросли цены? По 10 - 15 тысяч рублей ежемесячно незаметно утекает из кармана владельца средней иномарки сверх всех расходов, которые он видит. Просто из-за старения автомобиля. Но есть способ избежать лишних потерь - купить машину, которая дешевеет медленнее остальных.

За «железо» и за престиж

Узнать, сколько стоит средняя подержанная машина, можно по объявлениям в интернете. Берем конкретную модель, выбираем нужный возраст и определяем, как говорится, среднюю температуру по больнице. Потом сравниваем эту цену со средней ценой той же модели в автосалонах на год продажи. Аналитическое агентство «Автостат» и портал Авто Mail.ru рассчитали индекс остаточной стоимости более чем 2000 модификаций легковушек почти 50 марок. Битые и мятые в расчет не брали.

Ну и для пущей честности разделили все авто на стандартные и премиальные, потому что ценообразование в разных сегментах разное. Если при покупке бюджетной машины человек платит в основном за «железо», технологии, сборку и всякие налоги, то на ярмарке тщеславия доплачивать приходится и за престиж. А этот товар обесценивается быстрее.

Через три года

Среди машин обычных моделей самыми практичными оказались «азиаты». Только в классе небольших городских машин в лидеры выбился Renault Sandero (см. таблицу). Тот еще «француз», конечно, если помнить о его румынских корнях и московской сборке. Но на эмблеме - ромб, тут ничего не попишешь. Такое авто через три года стоит почти 85 процентов от первоначальной цены. Но это не рекорд. В классе маленьких внедорожников самым ценным оказался Hyundai Creta, сохранивший больше 87 процентов от цены покупки. В той же когорте - Hyundai Elantra и KIA Optima. И просто фантастическое лидерство показала Toyota: среди внедорожников разных типов ее модели Hilux, RAV4, LC Prado и «крузак» LC200 заняли первые места. В числе лидеров на вторых-третьих местах фигурируют также Nissan, Mitsubishi и Mazda. «Японцы» - вот образец выгодной покупки. Если не своруют, конечно, потому что те же марки фигурируют и в рейтингах автоугонов.

Среди машин премиум-сегмента все иначе. В четырех классах там победили Mercedes-Benz: А-, С-, S- и GLA-класса. Через три года такие можно перепродать примерно за 70 процентов от цены новой машины. Ну а в остальных трех «богатых» классах побеждает Lexus. Оно и понятно, ведь это та же Toyota, только для желающих выглядеть поважнее.

А где же наши машины? Среди дорогих их не найти, даже Aurus пока еще не может быть 3-летним, да и продавать их еще не начали. А вот старая наша «Нива» - Lada 4x4 - в рейтинг попала. Она на третьем месте среди маленьких внедорожников, восемь из каждых десяти рублей своей цены она за три года своему владельцу сохранит. Можно брать старушку! К тому же она чуть обновилась и даже стала тише выть раздаточной коробкой.