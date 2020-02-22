Тур со случайной попутчицей: Недорого и секс в придачу

Вместе с Галей - гражданской женой - мы планировали осенью поехать в Братиславу и Вену. Но одна ссора, вторая... Мы расстались. Отменять поездку я не хотел, как и ехать в одиночестве - привык делить приятные эмоции, да и тур на двоих обходится дешевле, чем на одного. К тому же в компании всегда безопаснее в незнакомой стране, а найденный попутчик может стать другом или даже второй половинкой. Ни на что особенно не надеясь, набрал в интернет-поисковике слова «попутчик для путешествия». И обнаружил сразу несколько нужных мне сайтов.

Выбрал три - mahnem.ru, team2.travel и prosto-poputchik.ru. Написал одинаковое объявление: «Александр, 57 лет, Москва: ищу любопытную, образованную, легкую на подъем попутчицу! Хочу на несколько дней вырваться из Москвы: посмотреть Братиславу, а заодно и Вену, которая рядом, плюс обновить шенгенскую визу и, возможно, присмотреть Словакию на предмет горных лыж. Не курю, образован, с чувством юмора и прочими достоинствами:) Продолжительность: 3 дня, начало путешествия...»

Попутно просмотрел чужие объявления. Написал понравившимся кандидатурам личные сообщения, просто продублировав свое объявление.

«Я же девочка»

В ответ пришло более двух десятков сообщений.

С первой связавшейся со мной, Светланой, я попал впросак. Она написала: «Поехать с Вами, к сожалению, не могу, но как насчет работы?» Подумал, бедная девушка ищет работу всеми доступными способами, может, помогу чем-то. «Какое у вас образование?» - спрашиваю. «Социологический факультет». Когда я сообщил, что помочь не могу, получил совет: «Мозги включай!» И лишь тогда понял, о какой работе речь: проститутка ищет клиентов на сайте путешествий.

Очень быстро договорились о поездке с 38-летней Нинель из Питера. Но как-то уж просто все сладилось. Подумав, написал: «Расходы пополам?» «А сколько это будет стоить?» Сообщил и в ответ получил: «Нет, я не потяну. Извините!»

Как понял, она считала, что за все платить буду я... Поэтому дальше сразу уточнял: расходы пополам.

Долго общались по скайпу с 46-летней Еленой из Казани. Она оказалась из тех женщин, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Но мне нужна была спутница, получающая удовольствие прежде всего от знакомства с достопримечательностями и катания на лыжах, а не от схватки с суровой окружающей действительностью.

Пообщался по скайпу и с 53-летней Марией из Владимира. Потом она приезжала в Москву: мы гуляли, сидели в кафе и понравились друг другу. Но на нужные даты у Марии не получалось. Очень жаль!

В итоге часть возможных попутчиц отпала из-за трудности коммуникации (из дальних городов), часть - из-за даты поездки, часть - из-за желания возложить все расходы на меня: «Предпочитаю, когда мужчина платит. Я же девочка».

Так и ни с кем не договорившись, отправился в Братиславу один.

Вернувшись, стал искать спутницу для зимнего лыжного катания. У меня были две очень приятные кандидатки - Мария из Владимира и Татьяна из Москвы. Выбирать не пришлось: Татьяна подвернула на гололеде ногу, поэтому полетел с Марией.

Тур со случайной попутчицей.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Таблетки с водкой

Заселились в двухместный номер с огромной двуспальной кроватью. Заснули под разными одеялами. Проснулись под одним...

Утром выяснилось, что Мария на самом деле не умеет кататься на горных лыжах, хотя перед поездкой уверяла, что делала это. Я ей показал основные элементы катания, а потом оставил на склоне отрабатывать их самостоятельно.

Мария обиделась, и, видимо, поэтому выпила за ужином три бокала вина, а перед сном еще маленькую бутылочку шампанского. На следующий день ее лыжное катание практически сошло на нет, а вот потребление алкоголя возросло...

Мы стали раздражаться друг на друга по мелочам, но я сдерживал себя, и нам так и не удалось разругаться вдрызг. Почти все время я проводил на лыжном склоне...

По прилете в Москву я довез Марию до дома и вежливо попрощался, думая, что навсегда. Но уже утром она позвонила и поинтересовалась, когда мы увидимся снова. Звонила каждый вечер, находясь в явном подпитии:

- Ты не хочешь со мной встречаться?

Когда перестал отвечать на звонки, полетели эсэмэски:

«Позвони мне!», «Ты урод моральный и получишь свое по заслугам», «Прости, я хорошая)) Я очень скучаю по тебе», «У меня завтра не будет. Будет только у тебя. Неужели я виновата в своей смерти?», «Я вчера наелась таблеток с водкой, меня рвало всю ночь и утро, пришла в себя только к вечеру...», «Я от всего сердца НЕ желаю тебе добра. Будь проклят, урод! Да превратишься ты в инвалида! Твой враг...»

Мария оказалась не совсем адекватным человеком, и хорошо, что это проявилось не во время нашей поездки, а после нее.

Следующую поездку я планирую с Татьяной, у которой зажила нога. Стараюсь заранее провести вместе с будущей попутчицей как можно больше времени, чтобы не было сюрпризов...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий БАСОВ, психолог, психоаналитик:

- В случае поиска случайного попутчика встает вопрос мотивов. Если хочется избавиться от одиночества или получить корыстную выгоду, если за желанием быть вместе стоят скука или желание сэкономить, то, как правило, такое предприятие обречено на провал. Как писал Эрих Фромм, если встретятся два «пустых» и одиноких человека, их одиночество удваивается, так как происходит обмен пустотой. Еще одним предвестником провала могут являться завышенные ожидания, ведущие к разочарованию при столкновении с реальностью.

Если же настоящий мотив - желание разделить эмоции и впечатления, честный обмен, тогда обычно все складывается, и, как правило, попутчик, как и спутник жизни, сами находятся в ближайшем окружении, в среде знакомых и друзей.

При совместной поездке важно понимать, что вынужденное пребывание в одном пространстве обостряет все особенности характеров. Поэтому, если не брать в расчет экономию, лучше брать два соседних номера или двухкомнатный номер, чтобы у каждого было свое пространство, и общение было бы желанным, а не вынужденным.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

«Попыталась затащить уголовника в наш номер»

«Отдыхали в Египте, нашли на сайте себе попутчиков - тоже семейную пару с ребенком, чтобы по очереди можно было за детьми приглядывать. Отдых прошел хорошо, до сих пор иногда общаемся».

* * *

«Разместила объявление о поиске попутчика в Анапу. Завязалась переписка с симпатичным молодым человеком. В реале Саша оказался еще более обаятельным, мы решили ехать вместе, расходы - пополам. За день до отлета Саша сказал, что ему придется задержаться на день. Прилетел хмурый: в Москве у него угнали машину, где были все документы, ноутбук, кредитки. Предложила помощь и отдала ему почти 30 тыс. рублей. Когда вернулись в Москву, Саша пропал. Отдохнул за мой счет, еще и деньги получил...»

* * *

«Поехали в Грецию. Когда обсуждались цели поездки, указывалось: экскурсии, отдых на море... На деле у попутчицы в приоритетах оказались только шопинг и мужики. Она клеила всех вокруг и попыталась затащить какого-то уголовника в наш номер! Потом подружилась с какой-то девицей из соседнего номера и попыталась заставить меня поменяться с ней местами, чтобы я жила в номере с парализованной бабушкой этой соседки!»

* * *

«Для поездки по городам Золотого кольца искала адекватного мужчину. Не спонсора, не альфонса, не женатого. Только один ответ меня заинтересовал. Поездка прошла замечательно. Решили посетить другие места. Так постепенно я стала его женой».

* * *

«Ездила с попутчицей в Испанию. Выяснилось, что новая знакомая способна говорить только на одну тему: как ее обижали и обижают мужики. Потом я просто отключилась от нее, но жить вдвоем две недели и почти не разговаривать несколько странно».

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ПОПУТЧИКА

Чтобы поездка прошла приятно

- Опубликуйте объявление на сайте попутчиков задолго до предполагаемой даты путешествия.

- Укажите сроки (конкретные даты и то, насколько возможно их смещать в ту или иную сторону), место и цели путешествия (пляжный отдых, экскурсии, шопинг, спорт и т. д.).

- Укажите условия поездки (расходы пополам или на одном из попутчиков).

- Расскажите о себе (возраст, место жительства, важные детали: «сова», «жаворонок», «не курю», «не храплю», «не любитель крепкого алкоголя», «чутко сплю» и т. д., но не раскрывайте личную информацию, которой могут воспользоваться мошенники).

- Разместите свое внушающее доверие фото (больше шансов на отклики).

- Не выставляйте требования к характеру или типажу попутчика (это может отпугнуть даже хорошего человека, а о кандидате можно узнать еще во время предварительного общения или в соцсетях).

- Не намекайте на возможные отношения (если звезды сойдутся, они и так возникнут).