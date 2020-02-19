Гляди в обувь

Конечно, мы выбираем подходящую обувь в зависимости от сезона и погоды. Однако у большинства мужчин есть свои «любимчики». А мы, опираясь на ваш выбор, расскажем немножко про вас.

Ботинки

Как правило, эта обувь без особых изысков - лаконичная, скромная, но качественная. Ее обладатель может похвастаться довольно строгой приверженностью к определенным правилам и устоям.

Скорее всего, перед нами человек пунктуальный и внимательный. Нередко у него бывает идеальный порядок в шкафу и на рабочем столе. Даже если с первого взгляда это и не выглядит таковым: поверьте, во всем своя система.

Любитель ботинок неплохо разбирается в психологии и готов промолчать, даже если прав, лишь бы не лезть на рожон и не вступать в споры. Предпочитает действовать по делу и не сотрясать воздух болтовней.

Ботинки.Фото: Shutterstock

Кроссовки, кеды и другая спортивная обувь

Перед нами человек самодостаточный. Он может носить кроссовки с чем угодно. Зачастую получается весьма стильно.

Он серьезен, но в то же время обладает неплохим чувством юмора, осторожен в поступках и скромен в эмоциях. Вероятнее всего, перед нами довольно творческая личность. «Спортсмену» не составит большого труда написать буквально на лету стих или же соорудить своими руками какой-то предмет мебели. Скорее всего, он имеет логический склад ума и неплохо разбирается в музыке. Но при этом в голове у любителя кроссовок всегда роится множество идей - начиная от рабочих и заканчивая с построением барабанной установки в своей квартире.

Кроссовки. Фото: Paul GAUDRIAULT/Unsplash

Сланцы, шлепки

«Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем!» Строчки этой популярной песни вполне могут быть девизом того, кто выбирает сланцы и шлепки. Перед нами человек, который старается особенно не заморачиваться. Он всегда найдет возможность выпить пивка и полежать с газетой или перед телевизором. Его не смутят ни дети, прыгающие на животе, ни жена, требующая внимания. Если наш герой решил отдохнуть, ничто его не остановит.

Только близкие люди знают, что нередко за напускным безразличием и некой холодностью скрывается впечатлительная и эмоциональная личность.

Любителю сланцев не откажешь в хозяйственности. А еще это наверняка весьма добрый человек. Ну кто еще позволит превратить собственное пузо в батут?

Берцы

Мужчину, который носит берцы (или другую обувь в военном стиле), можно назвать одним словом - «добытчик». И вовсе не важно, что именно он добывает. Он может быть охотником или рыбаком, любителем походов, добывающим впечатления, или грибником, а может быть и копателем, разыскивающим артефакты Великой Отечественной.

К получаемой информации такой человек относится с изрядной долей скепсиса и полагается исключительно на свой личный опыт. Любитель берцев часто бывает коллекционером своих трофеев. Не удивляйтесь, если обнаружите у него дома собрание гильз или предметов деревенской утвари.

А еще любитель берцев обычно обожает носить камуфляж.

Модельные туфли

У обладателя этой обуви все должно быть по завету классика - прекрасно. Обувь для него - признак статуса. Кстати, нередко любитель туфель выбирает не привычные черно-коричневые цвета, а бордо или беж, что выдает в нем человека, любящего внимание. Скорее всего, на руке у нашего героя красуются недешевые часы, а в портфеле лежит дорогой парфюм.

Он не стесняется выражать свои эмоции. Если к нему обратиться за помощью, то, скорее всего, с удовольствием поможет. Кто-то - бескорыстно. А кто-то - втайне любуясь собой...