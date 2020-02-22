2020-02-18T18:46:25+03:00
История современности

Страшилки и приметы из детства: почему нельзя рассыпать соль и разбивать зеркала

Страшилки и приметы, которыми нас пугали во времена СССР
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Разбить такое зеркало - ну очень плохая примета. Но дело не в мистике, а в цене.Разбить такое зеркало - ну очень плохая примета. Но дело не в мистике, а в цене.Фото: РИА Новости
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Редкий запрет от родителей звучал просто «нельзя». Обычно к этому добавлялась фраза, почему нельзя и какие беды за ослушание последуют. Именно такие фразы мы попросили вспомнить слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru).

«Не читай за столом - всю память проешь». Понятно, что угроза выдуманная. Другая версия той же поговорки предупреждает, что не стоит есть перед зеркалом. Дескать, красоту проешь. Научных подтверждений этим высказываниям нет и не будет, но на детей действовало.

«Будешь плохо учиться - станешь дворником». Профессия дворника считалась самой непрестижной, и перспектива, что, повзрослев, дети будут мести двор или чистить снег, для родителей была кошмаром. На деле же все было не так страшно. Да, зарплата дворника была небольшой. Но в некоторых регионах людям этой профессии еще и предоставляли жилье.

«Не смотри на сварку - ослепнешь». Правда в том, что при недолгом наблюдении за сварочными работами действительно можно было временно подпортить себе зрение - «поймать зайчика». Серьезные проблемы с глазами начинались, если человек смотрел на сварку с близкого расстояния и дольше минуты.

«Не пришивай пуговицу и не зашивай ничего на себе - память пришьешь». Есть версия, что примета уходит корнями во времена, когда игле приписывались магические свойства. Недаром этот предмет часто фигурирует в разного рода колдовских ритуалах.

«Надел вещь наизнанку - битым будешь». По одной из версий, у славян на платьях и рубахах зачастую вышивались узоры-обереги, которые должны были охранять человека от злых чар. Ну а одежда, надетая наизнанку, лишала обереги своей силы.

«Рассыпать соль - к ссоре». Примета пришла к нам из тех времен, когда соль стоила дорого и рассыпание столь ценного продукта могло спровоцировать ссору.

«Разбить зеркало - к несчастью». Зеркала тоже были недешевым удовольствием, но еще хуже, что считалось, будто разбитое зеркало, в котором было твое отражение, как бы разбивало и твоего зеркального двойника, что не может бесследно пройти для человека.

«Присядь на дорожку». У приметы есть как и историческое, так и бытовое объяснение. В старину считалось, что, если присесть на дорожку, это успокоит домового, который мог бы увязаться за хозяином, оставив дом без присмотра.

А практическая польза была в том, что человек в спокойной обстановке мог вспомнить, не забыл ли он взять в дорогу что-то важное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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