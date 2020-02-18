Ветераны смогут бесплатно ездить в поездах, а "Диктант Победы" пройдет по всей России и в мире

В преддверии празднования 75-летия Великой победы партия «Единая Россия», помимо организации памятных мероприятий, проводит масштабные общественно значимые кампании, среди них шефская помощь участникам Великой Отечественной войны, бессрочное обеспечение ветеранов бесплатной связью и проездом в поездах, проведение «Диктанта Победы».

- Мы благодарны ветеранам за то, что ценой своей жизни они боролись за свободу родной земли и добились Великой Победы. И нас справедливо возмущает, когда сегодня многие зарубежные СМИ и даже руководители тех европейских стран, которые Красная Армия спасла от нацизма, пытаются навязать всему миру пересмотр истории. Из года в год они стремятся исказить роль Советской Армии, смешать с грязью воинов-освободителей. Мы не можем допустить такой наглой фальсификации нашей истории. И поэтому, - подчеркну это еще раз, - так важно, чтобы и наши дети, и внуки о знали и помнили о нашей Победе, - заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Наша Победа», в состав которого вошли федеральные министры, представители минобороны и росгвардии, общественные организации, молодежные и волонтерские движения.

Оргкомитет объединит все партийные проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, помощи ветеранам и препятствию исторической фальсификации. Одним из инициатив Оргкомитета стал "Диктант Победы". Эту международную акцию поддержали в Министерстве обороны и Росгвардии. В этом году ней примут участие Великобритания и США, Аргентина, Бельгия, Греция, Италия, Чехия и другие страны.

"Диктант Победы" пройдёт во второй раз, в этом году - 24 апреля. Участники ответят на 25 вопросов. 20 из них будут общими для всей России, и 5 - посвящёнными конкретному региону. С этого года вузы будут учитывать успешные результаты прохождения диктанта при приеме абитуриентов. Свои знания о войне можно будет проверить на более чем 5500 открытых площадках и на сайте диктантпобеды.рф. Онлайн регистрация участников начнется в конце марта.

Минобороны откроет дополнительные площадки на базе военных училищ и в воинских частях, а также в военных объектах за рубежом. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он добавил, что в год 75-летия Великой Победы акция пройдёт даже в частях, расположенных в труднодоступных районах страны и за рубежом.

- Прорабатывается вопрос организации площадок «Диктанта Победы» на объектах, расположенных в Сирийской Арабской Республике, в Арктическом регионе, Байконуре, других полигонах, объектах Военно-Морского флота РФ и т.д., – цитирует Хинштейна официальный сайт «Единой России».

Помимо "Диктанта Победы", партия "Единая Россия" уже провела множество памятных акций, многие из которых стали хорошей традицией. Сопредседатель оргкомитета и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин призвал распространять их по регионам.

- Хорошей традицией стали Всероссийские акции «Свеча памяти», «Вахта памяти», реализован проект «Наши герои». Нам предстоит продолжить эту работу и развивать новые формы исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики, - сказал Нарышкин и отметил, что главные проекты, приуроченные к празднованию 75-летия Великой Победы, основаны на историческом воспитании молодежи и историческом просвещении граждан, а также социальной поддержке ветеранов.

Также инициативы "Единой России" поддержали мобильные операторы и РЖД, решив бессрочно обеспечить ветеранов бесплатной связью и безвозмездным проездом в поездах. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

- Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни. Мы прорабатываем технические детали – нам важно обеспечить уверенный прием связи там, где проживает ветеран. Совместно с операторами эту инициативу мы реализуем, - сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«В Российских железных дорогах принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, – подчеркнул генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров. – Это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно».

Ранее Александр Хинштейн заявил, что в партии планируют обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, живущих в России, бесплатным сотовым телефоном с занесенными в него полезными контактами.