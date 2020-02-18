Фестиваль впервые проходит под художественным руководством Карло Шатриана, бывшего шефа фестиваля в Локарно. Он сменил на посту многолетнего директора Берлинале Дитера Косслика, чьи обязанности включали в себя отнюдь не только отбор фильмов. При Косслике пышным цветом расцвел кинорынок, Берлинале стал отлично функционирующей машиной и самым большим публичным кинофестивалем в мире. Но пару лет назад лучшие немецкие кинорежиссеры, которых Косслик сильно поддерживал, показывая их не всегда хорошие фильмы на своем фестивале, написали открытое письмо в вышестоящие инстанции с просьбой сместить его со своего поста. Они писали о том, что по уровню программы Берлин сильно уступает Каннам и Венеции (что чистая правда) и ему нужен руководитель, который наконец сделает фестиваль конкурентоспособным. На Косслика начали показывать пальцем, смеяться над придуманной им программой «Кулинарное кино» и над фургонами со smart street food перед входом в Берлинале-паласт - дескать, в сосисках он разбирается лучше, чем в кино. Все как-то резко забыли о том, что Берлинале при Косслике два раза открывался фильмами Уэса Андерсона, о том, как в Берлин приезжал Скорсезе в обнимку с «Роллинг Стоунз», о том, как он впервые включил в главный конкурс многочасовой эпос cамого радикального на сегодняшний день азиатского режиссера, Лава Диаса, о том, как в нем побеждали самые экспериментальные и свежие фильмы и т.д, и т.п.

Кто бы ни стоял у руля фестиваля в столице Германии, ему придется столкнуться с объективными обстоятельствами. Например, перенос дат проведения церемонии «Оскара» плачевно сказался на голливудском присутствии в Берлине. Когда-то это присутствие было обильным, сегодня фестивалю достаются лишь крохи после Санденса, и едва ли кто-то сможет с этим что-то поделать. Ни Венецией, ни Каннами Берлину никогда не быть. А идентичность самого политически ангажированного фестиваля размывается новым руководством, ориентированным на мелкотравчатый эстетизм. Программа о вкусной, здоровой пище и связанных с ее производством вопросами экологии была сразу же отменена, зато появился второй официальный конкурс, Encounters (Столкновения), в котором будут крутить непроходимый артхаус. Однако, фестиваль пока старается усидеть на двух стульях: одной из главных звезд станет Хиллари Клинтон, которая представит документальный минисериал о себе.

С интересом ожидается премьера «Пиноккио»

В целом, уровень основной конкурсной программы этого года на бумаге не кажется намного интереснее прошлогодних, за которые Косслик подвергался жесткой и справедливой критике. Зато кажется более ровной, без экстремальных глупостей, иногда свойственных прошлому руководству. Едва ли способен вызвать сильное возбуждение выбор фильма открытия - им стал канадский «Мой год Сэлинджера» с Сигурни Уивер в одной из ролей - особенно в год 70-летия фестиваля. Из других событий - премьера мультфильма «Вперед» от студии «Пиксар» и вещи под названием «Минамата» с Джонни Деппом в роли фотографа, ведущего борьбу с японскими корпорациями. С интересом ожидается премьера «Пиноккио», новой версии знаменитой сказки от автора «Гоморры» Маттео Гарроне.

Основную массу конкурсных фильмов составляют работы мало кому известных авторов, и будем надеяться, что нас ожидают сюрпризы. Им точно не станет самый «статусный» фильм конкурса, «Неизбранные дороги» Салли Поттер с Хавьером Бардемом, Сельмой Хайек и Эль Фаннинг. Из известных режиссеров, соревнующихся за «Золотого медведя», - Филипп Гаррель, Хонг Сансу и Цай Мин-лян. Из вышедших в тираж - Абель Феррара, из актуальных - Келли Райхардт и изгнанный из Ирана Мухаммад Расулоф, один из явных претендентов на главный приз.

В главный конкурс вошла одна из частей проекта Ильи Хржановского «ДАУ»

Российское кино довольно обильно представлено в этом году в разных секциях фестиваля, о чем мы расскажем отдельно. В главный же конкурс вошла одна из частей проекта Ильи Хржановского «ДАУ» - составителей не смутило, что этот радикальный проект уже был представлен полностью в нескольких европейских столицах. Фильм «Дау. Наташа» - один из четырех в цикле, которым Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения с формулировкой «пропаганда порнографии».