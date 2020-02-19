2020-02-19T00:11:14+03:00
Экономика

Санкции против Rosneft Trading не навредят «Роснефти»

К такому выводу склоняются большинство экспертов
Алексей КУЗНЕЦОВ
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За три месяца «Роснефть» сможет создать другую трейдинговую компанию и перевести на нее операции с партнерами, считают экспертыЗа три месяца «Роснефть» сможет создать другую трейдинговую компанию и перевести на нее операции с партнерами, считают экспертыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник Америка ввела очередные санкции. На этот раз против дочки «Роснефти» - Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро. Повод - продажа венесуэльской нефти другим странам. США дали всем контрагентам 90 дней на то, чтобы завершить сделки с российским нефтетрейдером. Тем не менее эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что серьезных последствий для деятельности «Роснефти» и глобального рынка нефти эти санкции не повлекут.

- Санкции на саму «Роснефть» не наложили, речь идет только о трейдере. Соответственно, компания сможет торговать нефтью как и раньше, напрямую или через других трейдеров, - считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

По его словам, ни сбоя поставок, ни снижения финансовых показателей компании не предвидится. А отсрочка в 90 дней - это, по сути, предупредительный знак. Тем самым США дают возможность переформатировать бизнес, исключив из всех операций дочернюю структуру.

- Сбытовые дочки для того и создаются, чтобы снизить риски добывающих активов, - дополняет советник гендиректора «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

За три месяца «Роснефть» сможет создать другую трейдинговую компанию и перевести на нее операции с партнерами, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам экспертов, Вашингтон стал осторожнее подходить к вопросу санкций, просчитывать последствия жестких мер.

- Масштаб «Роснефти» им понятен, тем более что сами американские НПЗ покупают у российской компании тяжелую нефть вместо венесуэльской, - напоминает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Тем более что «Роснефть» находится под американскими санкциями с 2014 года. И это никак не отразилось на бизнесе крупнейшей российской нефтяной компании.

СПРАВКА «КП»

Вашингтон угрожает санкциями любым организациям, которые поддерживают деловые связи с администрацией резидента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ситуация в этой стране обострилась в начале прошлого года. Тогда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и большинство стран Евросоюза. В ответ Николас Мадуро объявил это попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Америкой. С тех пор в стране двоевластие. Россия и Китай поддерживают действующего президента. А «Роснефть» - один из главных иностранных инвесторов в Венесуэле. Компания реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с госмонополистом PDVSA. Кроме того, есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

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