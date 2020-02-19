2020-02-19T14:39:30+03:00
Телевизор

Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Зрители приготовились к 77 премьерам
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Новая часть фильма о Джеймсе Бонде будет называться No Time To DieНовая часть фильма о Джеймсе Бонде будет называться No Time To DieФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Одно из главных американских изданий о кинематографе The Hollywood Reporter составила список 77 самых ожидаемых кинокартин 2020 года.

В феврале журналисты издания рекомендуют посмотреть "Эмму", "Зов предков", "Последнее, чего он хотел" и "Человека-невидимку".

В марте выходят "Мулан", боевик "Бладшот", "Тихое место 2", историческая драма "Путь домой" и анимационный фильм "Вперед".

Главной премьерой апреля станет 25-я картина о Джеймсе Бонде - "Не время умирать". Также выйдут мультфильм "Тролли. Мировой тур", триллер "Антебеллум" и фантастический боевик "Новые мутанты".

В мае следует обратить внимание на долгожданный блокбастер Marvel со Скарлетт Йоханссон "Черная вдова", "Форсаж 9", мультипликационный фильм "Скуби-ду", триллер "Женщина в окне" и, разумеется, на комедию "Блондинка в законе 3".

В первый летний месяц нас ждут премьеры "Чудо-женщины: 1984" и киномюзикла "На высоте". Также в июне выйдет новое произведение студии Pixar - мультфильм "Душа", картина "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом и хоррор "Кэндимен".

Июль встретит кинозрителей огромным количеством долгожданных премьер. Прокатчики выпустят фильмы "Охотники за привидениями: Наследники", самый дорогой триллер в истории кинематографа Кристофера Нолана "Довод", фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето, "Миньоны: Грювитация", комедия "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, приключенческий боевик "Круиз по джунглям" и "Французский диспетчер" Уэса Андерсона.

Трейлер Охотники за привидениями: Наследники .

Август станет месяцем, в котором выйдут "Билл и Тед" с Киану Ривзом, "Айван, единственный и неповторимый", в котором Анджелина Джоли озвучила слониху и кмедийный боевик "Телохранитель жены киллера с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном.

Осень начнётся с выхода фильма с Милой Йовович "Охотник на чудовищ" и хоррора "Заклятие 3: По воле дьявола".

В октябре кинотеатры представят экранизацию романа Агаты Кристи - фильм "Смерть на Ниле" и научно-фантастический фильм "Биос" с Томом Хэнксом. В преддверии Хэллоуина выйдет ужастик "Хэллоуин убивает".

Зрители смогут в ноябре увидеть блокбастер Marvel "Вечные" с Анджелиной Джоли, Китом Харрингтоном, Сальмой Хайек и другими звездами. Также выйдет "Тихий омут" с Мэттом Деймоном и боевик "Годзилла против Конга".

В последнем месяце года выйдет комедия с Эдди Мёрфи "Поездка в Америку 2" и боевик "Завтрашняя война" с Крисом Прэттом. Также перед Новым годом выйдут мюзикл "Вестсайдская история" и сиквел мультфильма "Семейка Крудс".

Трейлер: Джеймс Бонд Не время умирать .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены
Исследование показало, в каком месяце рождаются самые успешные люди
В Швеции подводят итоги десятилетней работы по повышению безопасности на дорогах во всем мире
Рубль ослаб по отношению к евро и доллару
Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США
В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»
Лавров о переговорах в Москве: Россия не выдвигала новых требований к Турции по Идлибу
Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после операции, сообщил её агент
«Он покупал мне только цветы»: актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости
Песков: Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по Сирии
Песков: Сурков покинул пост по собственному желанию
Папу Римского поблагодарили за борьбу с антисемитизмом
В Сирии восстановлен проезд по стратегически важной трассе Алеппо — Дамаск
Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Эрдоган назвал "вопросом времени" начало военной операции Турции в Идлибе
Умер Анатолий Бичуков, скульптор и народный художник РСФСР
Пекин прокомментировал запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса
Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой неделе
Ветераны ВОВ получат пожизненное право на бесплатный проезд в поездах
Мужчины чаще оказываются безработными, нежели женщины
В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином
"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов
В России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом
Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений
Украина отправила в Ухань самолёт для эвакуации своих граждан
Экс-премьер Австралии: самоубийство пилота стало причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году