Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Одно из главных американских изданий о кинематографе The Hollywood Reporter составила список 77 самых ожидаемых кинокартин 2020 года.

В феврале журналисты издания рекомендуют посмотреть "Эмму", "Зов предков", "Последнее, чего он хотел" и "Человека-невидимку".

В марте выходят "Мулан", боевик "Бладшот", "Тихое место 2", историческая драма "Путь домой" и анимационный фильм "Вперед".

Главной премьерой апреля станет 25-я картина о Джеймсе Бонде - "Не время умирать". Также выйдут мультфильм "Тролли. Мировой тур", триллер "Антебеллум" и фантастический боевик "Новые мутанты".

В мае следует обратить внимание на долгожданный блокбастер Marvel со Скарлетт Йоханссон "Черная вдова", "Форсаж 9", мультипликационный фильм "Скуби-ду", триллер "Женщина в окне" и, разумеется, на комедию "Блондинка в законе 3".

В первый летний месяц нас ждут премьеры "Чудо-женщины: 1984" и киномюзикла "На высоте". Также в июне выйдет новое произведение студии Pixar - мультфильм "Душа", картина "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом и хоррор "Кэндимен".

Июль встретит кинозрителей огромным количеством долгожданных премьер. Прокатчики выпустят фильмы "Охотники за привидениями: Наследники", самый дорогой триллер в истории кинематографа Кристофера Нолана "Довод", фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето, "Миньоны: Грювитация", комедия "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, приключенческий боевик "Круиз по джунглям" и "Французский диспетчер" Уэса Андерсона.

Трейлер Охотники за привидениями: Наследники .

Август станет месяцем, в котором выйдут "Билл и Тед" с Киану Ривзом, "Айван, единственный и неповторимый", в котором Анджелина Джоли озвучила слониху и кмедийный боевик "Телохранитель жены киллера с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном.

Осень начнётся с выхода фильма с Милой Йовович "Охотник на чудовищ" и хоррора "Заклятие 3: По воле дьявола".

В октябре кинотеатры представят экранизацию романа Агаты Кристи - фильм "Смерть на Ниле" и научно-фантастический фильм "Биос" с Томом Хэнксом. В преддверии Хэллоуина выйдет ужастик "Хэллоуин убивает".

Зрители смогут в ноябре увидеть блокбастер Marvel "Вечные" с Анджелиной Джоли, Китом Харрингтоном, Сальмой Хайек и другими звездами. Также выйдет "Тихий омут" с Мэттом Деймоном и боевик "Годзилла против Конга".

В последнем месяце года выйдет комедия с Эдди Мёрфи "Поездка в Америку 2" и боевик "Завтрашняя война" с Крисом Прэттом. Также перед Новым годом выйдут мюзикл "Вестсайдская история" и сиквел мультфильма "Семейка Крудс".