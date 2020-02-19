2020-02-19T12:55:03+03:00
Экономика

Российский экспортный центр (РЭЦ) начинает прием заявок на участие в премии «Экспортер года»

Начался прием заявок на участие во всероссийской премии «Экспортер года»
Сергей ЧЕРНЫХ
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В 2019 году в Премии приняли участие более 1600 компаний.В 2019 году в Премии приняли участие более 1600 компаний.
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Победители получают широкий спектр бонусов от РЭЦ, входящего в группу ВЭБ.РФ, и партнеров премии, а также возможность рассказать российской аудитории о своей продукции и опыте работы на внешних рынках.

Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте РЭЦ https://www.exportcenter.ru/awards/. Здесь размещена подробная информация о премии, условия участия, график этапов.

Лауреатов первого этапа, проходящего во всех федеральных округах, будут объявлять с апреля по сентябрь. Затем премия выйдет на общероссийский уровень, где лучших отберут из победителей и призеров первого этапа. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Помимо дипломов, победители «Экспортера года» получат помощь в персональном сопровождении переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; льготный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрацию на зарубежном маркетплейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, широкий перечень мер информационной поддержки и различные бонусы.

Премия вручается в 11 номинациях (как для крупного бизнеса, так и для МСП) - «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Трейдер года» и других. Плюс специальные номинации «Прорыв года» и «Новая география».

Принять участие в конкурсе могут только российские компании, у которых нет налоговых и прочих задолженностей, в чьем уставном капитале доля участия иностранных юрлиц, зарегистрированных в офшорных зонах, не превышает 50%.

Премия проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минком-связи. Среди партнеров - «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, Фонд содействия инновациям, «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей.

Генеральный директор РЭЦ Вероника НИКИШИНА:

- Внешняя торговля - ключевое направление, отвечающее за эффективное развитие экономики. Наши победители своим примером показывают, что выйти на иностранные рынки возможно, что зарубежные поставки открывают новые перспективы и помогают нарастить прибыль. Прошлый год показал очень высокий интерес экспортеров к премии. Ожидали, что участие в ней примут около тысячи экспортеров, но в итоге количество заявок превысило ожидания в полтора раза. Мы рассчитываем, что в этом году активность экспортеров будет не менее высокой.

К СВЕДЕНИЮ

Премия «Экспортер года» учреждена правительством России и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Она присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

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