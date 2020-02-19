Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год

Жизнь на два дома

- Антон, на сколько я знаю, ты так и не перебрался в Москву. Семья живет в Екатеринбурге, а ты то здесь — то там. Как это переживают твои дети, ведь старшему, Димке, уже 5 лет?

- Сын у меня всегда спрашивал: папа, куда ты улетаешь? - рассказывает Шипулин. - Папа, где ты работаешь? И вот я очень рад, что смог провести его в Думу. Хотя до 14 лет в Думу проходить нельзя. Спасибо, что мне сотрудники службы безопасности пошли навстречу. Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает. И у него хоть какое-то понимание в голове сложилось. Теперь, когда я улетаю, он спрашивает: папа, ты куда? Я - на работу. А, в Москву? В Госдуму? Ну давай, удачи тебе. А до этого он не понимал, зачем я каждую неделю улетаю из Екатиринбурга, зачем я исчезаю на четыре-пять дней из дома. И почему я не живу вместе с мамой, сыном и дочкой.

- Кстати, есть небольшой такой совет, - говорит Валуев. - Пока он еще маленький, надо на на 9 мая пойти с ним на Красную площадь. Вот это останется в памяти точно. Я своего Гришку когда сводил на парад, он вообще тот парад не забывает.

Николай ВалуевФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

О Материнском капитале

- Антон, у тебя двое детей. На что потратили материнский капитал?

- Пока ни на что. Думаем. Жалеем, что нет дополнительных программ, таких, как, допустим, положить деньги на счет ребенка, когда ему исполнится 18 лет и с индексацией он получил бы больше. Но особо пока ни в чем не нуждаемся, сохраним их до тех времен, когда действительно с пользой вложим их и что-то полезное приобретем.

- Вопрос применения материнского капитала, после недавнего выступления Президента, всех обрадовал, - продолжает развивать тему Валуев. - Сегодня, имея двоих детей и рожая третьего, мы получаем материнский капитал вновь. Антон, а ты третьего планируешь?

- Я очень хочу третьего. И супруге неоднократно говорил. Ну, она говорит – дай мне немножко передохнуть…

О работе

- У многих сложилось такое впечатление, что, когда ты попадаешь в Госдуму, ты просиживаешь штаны. Зарабатываешь деньги и ничего не делаешь. - говорит Шипулин. - Я с этим столкнулся. Я понимаю, что это не так. Я свои ползарплаты отдаю в Совет ветеранов, остальное трачу на благотворительность. Но то, что я не сижу на стуле ровно и не просиживаю штаны, это сто процентов. От Екатеринбурга до Пелыма - это крайняя точка, крайний муниципалитет моего Серовского избирательного округа, где-то 650 километров от Екатеринбурга. Иногда переезды занимают по 8-9 часов. В зависимости от погоды. А всего у меня 21 муниципалитет, это 49 процентов Свердловской области. Я сказал еще во время избирательной кампании, что не буду никого обделять, а буду свое время на региональных неделях делить ровно на 21 муниципалитет. И пока справляюсь. Я иногда говорю: мне пробежать 70 километров на тренировке было легче, чем поехать на региональную неделю.

Антон ШипулинФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

О зарплате в Госдуме

- Кто больше получает олимпийский чемпион или депутат Госдумы? (Зарплата депутата порядка 350 тыс руб чистыми — Ред.)

- Тут даже дело не в том, сколько получают олимпийские чемпионы. Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на этапах Кубков мира зарабатывать неплохие деньги. Это зависит от того, как ты бегаешь. Первое место на этапе - 10 тысяч евро или 700 тысяч рублей. Второе место - 8 тысяч евро... Плюс, есть определенные спонсорские контракты. Это тоже зависит от харизмы спортсмена, от его результатов. Конечно, мы не зарабатываем как футболисты, хоккеисты. Но в самые лучшие мои годы, может быть, со всеми контрактами, со всеми призовыми около 15 миллионов рублей в год я зарабатывал.

О поддержании формы

- В Москве снега нет!

- Есть. На прошлой неделе меня Александр Легков (олимпийский чемпион по лыжным гонкам — Авт.) вытащил на лыжах покататься. Это было в Одинцово. Снег есть, его настреляли, причем, трасса очень хорошая – 6 километров протяженность круга и на самом деле я ему очень благодарен, потому что за последнее время у меня потренироваться времени совершенно нет… Я уже понимаю, что у меня и поднабрался вес – щечки, животик вырос… Я думаю, что скоро я в этом плане исправлюсь.

О чемпионате мира

- Сейчас в Италии проходит чемпионат мира по биатлону, где блистает только Александр Логинов. Но остальные провалились. Почему?

- Я бы сказал, что виноваты все понемногу. И спортсмены, и функционеры, и тренеры. Нет той единой команды, которая бы шла к одной цели. Конечно, у нас индивидуальный вид спорта, и здесь иногда нужно быть эгоистом в гонках. Но все-таки, когда ты не чувствуешь той взаимопомощи, взаимопонимания от тренеров, когда нет той единой семьи, как мы раньше говорили, тогда и результаты хуже. Плюс мы очень сильно просаживаемся в материальной базе, в нанотехнологиях. У нас проблемы с лыжами, с патронами… Я знаю, что у нынешнего руководства СБР есть определенные проблемы с финансированием. Но достаточно о грустном, потому что чемпионат мира еще не закончился. Я, кстати, лечу поддержать своих ребят и буду комментировать завершающие гонки на Первом канале. Будет эстафета, где мы всегда можем рассчитывать на золотые, серебряные или бронзовые медали.