«Трем сестрам» вернули их паспортный возраст

Если после Константина Сергеевича Станиславского до наших дней дожила только «Синяя птица», то единственный сохранившийся репертуарный спектакль второго отца-основателя МХАТа Владимира Ивановича Немировича-Данченко — как раз «Три сестры» 1940-го года рождения. Пережив несколько восстановлений, реконструкций, обновлений этот спектакль до сих пор не сходит со сцены.

Вот несколько причин, почему его надо смотреть обязательно.

«Три сестры» Немировича-Данченко считается величайшим спектаклем советского МХАТа. Не без его влияния выросла вся «оттепельная режиссура» 1960-х, включая Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, Георгия Товстоногова, Галину Волчек… Каждый из них так или иначе находился под впечатлением этой постановки.

Именно «Три сестры» в 1940-м году вернули в театр Чехова, снова сделали его актуальным, современным автором.

После революции и вплоть до 40-ых прошлого века пьесы Чехова были вычеркнуты из сценической жизни, как это ни странно. Удивительней всего, что именно Немирович-Данченко весной 1924 года в письме в Государственный ученый совет предложил исключить все чеховские пьесы из репертуара Художественного театра как «неприемлемые для нашей современности», а в 1925 году так вообще призывал в советской печати освободиться «из плена Чехова».

Но спустя 15 лет одумался и сам же воротил на сцену Антона Павловича-драматурга. Вместе с его «Тремя сестрами» в театр вернулась атмосфера дореволюционной России, ностальгия по дворянским усадьбами.

Декорация из четвертого действия спектакля - это классический русский усадебный стиль начала-середины XIX века. На премьеру в МХАТ в 1940-м году пришли зрители, помнившие страну до 1917 года. На спектакли они испытали ностальгические переживания по идеальному прошлому, по стране, которую потеряли. Это особенно остро чувствовалось в контексте сталинского террора 1937-1938 годов и ощущении скорого начала войны. Вторая мировая уже вовсю шла в Европе. На поклонах публика устроила овацию и рыдала, вспоминая дореволюционную жизнь, как идиллию, утраченный рай.

Выдающиеся декорации к спектаклю выполнил художник-сценограф Владимир Дмитриева. На сцене — березы в полный рост. Интерьеры и ландшафты русской усадьбы ХIХ века. За 80 лет костюмы и декорации обветшали. Сейчас они восстановлены практически в исходном виде.

В спектакле сохранились уникальные мизансцены Немировича-Данченко. За многие десятилетия накапливался субъективный актерский опыт, который уводил в сторону и менял рисунок игры. К счастью, нашлись монтажные книги, архивные партитуры спектакля (в них точно описаны и даны указания, каким должен быть свет, шум, музыка, передвижение актеров), благодаря которым удалось достоверно восстановить спектакль.

В реконструированных «Трех сестрах» впервые в этой мхатовской постановке сестер Прозоровых будут играть актрисы, по возрасту соответствующие героиням пьесы.

В спектакле 1940-го года были заняты актрисы, значительно старшего возраста. Среднюю сестру Машу играла Алла Тарасова, которой было уже 42 года. Ольгу - Клавдия Еланская, ровесница Тарасовой. 35-летняя Ангелина Степанова играла младшую сестру 18-летнюю Ирину… В новом спектакле МХАТ им.Горького Ирина будет играть студентка 1-го курса театрального института.

- Мы в прошлых реконструкциях имели возможность напрямую общаться с людьми, которые видели тот спектакль Немировича-Данченко и имели к нему отношение, - говорит режиссер реконструкции Валентин Клементьев. - Сегодня это поколение практически ушло, для молодежи «Три сестры» 1940 года – спектакль-легенда.

Кстати, реконструкция «Трех сестер» выходит в год 160-летия со дня рождения Антона Чехова, 120-летия его знаменитой пьесы и 80-летия легендарной постановки.