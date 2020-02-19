2020-02-19T16:46:45+03:00
Экономика

Пенсионеров ожидает прибавка

С 1 апреля решено увеличить размер социальных пенсий на 6,1%
Владимир НИКОЛАЕВ
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Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров. Фото ТАСС/ Александр РюминИндексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров. Фото ТАСС/ Александр Рюмин
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Социальные пенсии в России будут увеличены на 6,1%. Почему именно на такую величину — потому что этот вид пенсия каждый год индексируется на величину роста прожиточного минимума для пенсионеров. А в 2019 году он вырос по сравнению с 2018-м ровно на 6,1%, пояснили «КП» в пресс-службе Минтруда. Для сравнения: в 2019 г. социальные пенсии были проиндексированы только на 2%, годом ранее — на 2,9%.

Социальные пенсии получают несколько категорий граждан. Те, кому не хватило стажа для получения страховой пенсии (он сейчас составляет 10 лет), дети-сироты, инвалиды. Кроме того, индексация коснется и пенсионного обеспечения военнослужащих по призыву, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. У каждой из категорий свой размер пенсий. Для пожилых людей, которым не хватило стажа, он, например, составляет сейчас 5283,85 руб.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий. Расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года", – приводит пресс-служба слова министра труда Антона Котяков.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.Эта процедура затронет около 4 млн человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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