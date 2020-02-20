Юле Волковой — 35: успех «Тату» обеспечили порносайты

Да, ребята, время летит: казалось, еще вчера самая популярная наша девичья группа собирала стадионы по всему миру, а сегодня девчонки в клетчатых юбках уже давно взрослые дамы. 20 февраля у Юли Волковой, которую за дерзость и смелость всегда считали лидером группы, солидный юбилей. Увы, но после распада «Тату» ее не видно, не слышно. Как шепчутся злые языки, рванувшая так резко Волкова с годами потеряла все: карьеру, здоровье, личное счастье (см. «Кстати»). Восемь лет назад певица победила рак щитовидной железы, но во время операции ей повредили голосовой нерв — с тех пор петь она не может. И все же поклонники верят: однажды она вернется на сцену.

Соблазнительные «лолиты»

В 1998 году, когда для «Тату» все только начиналось, такого финала никто и предположить не мог. Да какой там финал: авторы проекта — сценарист-рекламщик Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский не загадывали даже на день вперед. Все это было большой и лихой аферой.

- Я помню этот день как сегодня. Мы захотели сделать проект, не имея ни связей, ни денег, ни опыта, - рассказывает kp.ru Александр Войтинский. - Даже образования не было: я по профессии экономист, а Иван — детский врач-психиатр. И он по-медицински четко высчитал, что выстрелить должны 14-летние девочки.

- Почему именно подростки?

- О, это очень яркий момент. Помню, как я открыл дверь в студию, вошел Ваня и сказал: «Я все понял. Я посмотрел порносайты, в них самый посещаемый раздел — лолиты. Значит, нам нужны певицы такого возраста». Он как врач определил, что будет возбуждать людскую психику. И мы объявили кастинг. Позвали девчонок из «Непосед», они как раз были очень юными. И Юля Волкова, и Лена Катина пели в группе, но вместе в «Тату» пришли случайно. И вошли в шорт-лист из 10 лучших девочек.

Александр ВойтинскийФото: Борис КУДРЯВОВ

- Их отобрали одновременно?

- Нет, сначала Катину. Это был 1998 год, как раз грянул страшный кризис. Поэтому мы забросили проект, и выживали, кто как мог. А через год началась война в Югославии, которая меня почему-то очень сильно задела. Я написал об этом композицию, которая, как выяснилось спустя годы, в исполнении «Тату» стала сербской народной песней — мне об этом рассказывали местные таксисты. Так вот, изначально я хотел, чтобы эту песню исполнили мальчики — тоненько, как «Крылатые качели». Стал приглашать парней на прослушивание, но все получалось из рук вон плохо. Тогда я сказал Ване: «Помнишь, у нас была Лена на кастинге, пусть она споет». Получилось потрясающе! А Шаповалов тогда работал помощником депутата — и вот он пошел с этой песней на диске по всем своим богатым друзьям. Ходил на радио, никто это не брал. И вдруг какой-то знакомый бизнесмен сказал, что голос очень красивый, и он готов финансировать этот проект . Так мы запустили «Тату».

«Тату» представляли Россию на конкурсе «Евровидение» в 2003 году и заняли третье место. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Волкову взяли для подстраховки

- Вы начинали работать с одной Леной?

- Ваня подстраховался чисто из меркантильных соображений: чтобы певица не ушла со своим сольным проектом, нужно сделать двух певиц. Тогда можно будет менять состав, как угодно, а бренд останется у продюсеров. Такая вот юридическая уловка. Стали вспоминать, кто там у нас следующий. А следующей была Юля — она на кастинге пела хит Андрея Губина «Улетай, улетай, словно птица». Пригласили ее . Увидевшись с Леной, они обнялись, заверещали: «А мы знакомы, вместе пели!». Стали пробовать какие-то песни, и тут поэтесса Лена Кипер, обожавшая эксперименты, предложила припев: «Я сошла с ума, мне нужна она». Ваня возбудился: ура, у нас будут девочки-лесбиянки! А я хлопнул дверью: отдал все права на группу, вычеркнул себя из всех документов, и даже на моей странице в «Википедии» нет никаких упоминаний о «Тату», хотя я написал им несколько песен.

- Но почему???

- Эта идея с целующимися девочками была мне противна. Во-первых, это же неправда — они были обычными девчонками. А во-вторых, меня разозлило, что проект из музыкального становится скандальным, протестным. Я тогда мыслил узко, как композитор, думал — сделаем группу девичью с красивыми голосами... Оказалось, я ошибался: смысл вовсе не в музыке, а в скандале.

И Юля Волкова, и Лена Катина пели в группе, но вместе в «Тату» пришли случайно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Пожалели потом, когда проект выстрелил?

- Да, я был в полнейшем шоке! Не понимал, как аудитория это приняла, и даже пересмотрел свои принципы. Но вернуться я не пытался, потому что стал заложником своего поступка. В этом негласном споре Шаповалов меня уложил на лопатки.

Накричала болезнь

- Александр Сергеевич, вы знаете, что Юля сейчас не поет, у нее большие проблемы с голосом…

- Да, знаю. Дело в том, что мы с Ваней сразу решили: «Тату» - это не академическое пение, а скорее крик, крик души. Профессионально это называется петь «на связках» - когда голос не поставлен, а рвется из груди. В такой манере они и пели. Но у Лены голосовой аппарат был более приспособленным, это ее не травмировало. А у Юли этот крик был не подкреплен какой-то техникой. Все, что было дано природой, она выплеснула и просто надорвалась. Думаю, от этого все проблемы.

ЗВОНОК "ТАТУШКЕ"

«Будут песни — будет и разговор»

- Никаких интервью Юля не дает! - категорично ответила «КП» ее концертный директор Катерина Дорош. - О чем говорить? Концертов нет, песен новых нет…

- Но Юля в своем Инстаграме обещает скоро удивить поклонников, рассказывает, что после недавней операции в Америке голос вернулся…

- Она добрый и мягкий человек, каждый раз обещает, а потом это оборачивается против нее же. Поймите, у Юли проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем. А о личной жизни она не говорит. Так что будут песни — будет и разговор!

Выступление группы «Тату» на конкурсе «Евровидение» в 2009 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КСТАТИ

Певица скрывает нового мужа

Юля воспитывает двоих детей: 15-летнюю Вику и 12-летнего Самира. Дочь она родила в 19 лет, отцовство приписывают некому Павлу Сидорову (одни пишут, что он охранник, другие — бизнесмен). Мальчик же появился на свет от Парвиза Ясинова - сына крупного предпринимателя. Говорили, что в этом союзе (так до конца неясно, официальном или нет) Волкова даже приняла ислам. Однако, сохранить брак это не помогло и долгое время певица была одинока. Однако, два года назад экс-«татушка» в своем Инстаграме опубликовала фото в свадебном платье и призналась, что наконец счастлива. Кто ее муж, до сих пор неизвестно.