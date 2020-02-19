«Все две недели было больно, я просто пыталась уснуть»: россиянка, эвакуированная из Китая в Тюмень, рассказала о жизни в карантине

Ровно в полночь 19 февраля в тюменском санатории «Градостроитель» закончилась «карантинная смена» для россиян, эвакуированных из охваченного эпидемией Уханя две недели назад. Счастливые, отдохнувшие, без коронавируса люди наконец-то вышли из заточения и поехали по домам. Многие прощались с санаторием с грустью, словно заработав здесь своеобразный «стокгольмский синдром».

- Нас так хорошо тут приняли! Как в пионерском лагере побывали, - в один голос повторяли освобожденные.

Но не все россияне провели карантинные недели в «детском лагере». Инна Савинцева из Кировской области эвакуировалась в Россию с простудой - еще в китайской поликлинике врачи уверенно сказали, что у девушки коронавируса нет, а спустя день ее увезли из «Градостоителя» в тюменскую инфекционную больницу.

- Может быть, это побочка от лекарств, - рассказывает Инна. - Все эти две недели я думала только о своем здоровье и пыталась уснуть, потому что постоянно было больно. Жар, голова болела, живот. Это точно не коронавирус - симптомы совсем не те, но от постоянно повышенной температуры было плохо.

Несмотря на это, девушка даже успела поработать: еще с момента эвакуации она записывала много видео, рассказывая, что происходит вокруг. Это не прошло мимо внимания СМИ, так что Инна для журналистов стала собственным корреспондентом в карантинной зоне.

- Новая партия? Останавливайтесь! - говорит голос за кадром, когда группа россиян в защитных масках перешагнула порог «Градостоителя».

Инна для журналистов стала собственным корреспондентом в карантинной зоне

- Я - новая партия, - комментирует в кадре на одном из таких видео Инна. - Здесь очень здорово, словно попала в современный СССР. Посмотрите как выглядят врачи в забавных очках.

В «современном СССР» Инна из-за болезни пробыла всего два дня — на заселении и выписке. Карантинный режим в санатории соблюдали до последнего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760181" frameborder="0"></iframe> Студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени.По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, лабораторные анализы показали, что у пациентки "все хорошо"

- Я шла по коридору и услышала как мужчина из-за двери поет какую-то заводную песню, просит медсестру выпустить его в коридор, говорит: «Ну это же последняя ночь в нашем лагере!», - смеется Инна. - И это правда напомнило картинку из детства — лагерь, соседи с зубной пастой наготове...

Но прощальных костров тут не жгли и никого раньше времени из комнат не выпускали. Все строго по регламенту: приехал автобус, вышли, сели, уехали.

Способности репортера в Инне приметили московские СМИ, поэтому из Тюмени девушка приехала в столицу на собеседование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759098" frameborder="0"></iframe> «Все прекрасно, я довольна» – эвакуированная из Уханя россиянка об условиях в карантинном центре.Россиянка Ксения Харланова, эвакуированная из эпидемиологического очага коронавируса – китайского города Ухань, показала условия проживания в карантинном центре в Тюменской области. Девушка сказала, что она довольна.

- Сейчас больше всего хочется найти квартиру. За эти две недели в инфекционной больнице, когда становилось получше, я решала свои бытовые вопросы, созванивалась с риэлторами, с застройщиками, узнавала цены. А вообще я хотела бы писать музыку и создать свою детскую творческую студию. В Китай я возвращаться не планирую, только если стану великой артисткой, приеду на гастроли! Китайцы вообще очень музыкальная нация, можно идти по улице и услышать как прохожий себе под нос напевает тихонько сложную оперную партию. Когда только началась эпидемия там не было никакой паники, включился утрированный коммунистический патриотизм. Мои друзья были спокойны, у них все просто: «Носи маску и старайся не выходить из дома».

В инфекционной больнице Тюмени не смогли точно поставить Инне диагнозФото: Личный архив

Отснятый за время эвакуации материал Инна планирует использовать для создания своего документального фильма, в котором хочет рассказать о «чуме 2020» своими словами. Особенно девушку впечатлили люди, работающие на границе.

- Не зря же все это случилось! От самой эвакуации я была под большим впечатлением. Теперь понимаю, почему почетно выходить замуж за дипломатов, - смеется Инна - Послы - обалденные ребята: контактные, добрые, отзывчивые, профессиональные, везде и во всем помогали. Персонал в самолете тоже работал очень слаженно, спокойно. О них мало кто говорит, об их работе никто не думает, но они выполняют ее так, что берет гордость.

В инфекционной больнице Тюмени не смогли точно поставить Инне диагноз, коронавирус опровергли, но большего сделать не смогли. Так что сейчас девушку ждет новое обследование, и, как мы надеемся, скорейшее выздоровление, а затем и воплощение всех ее планов в жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761757" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя покидают Тюмень.

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