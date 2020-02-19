2020-02-19T19:44:38+03:00
Звезды

Пугачевой приписали рыбную базу

Прошел слух, что предприятие Примадонны задолжало пенсионному фонду 9 тысяч рублей
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Представителям Аллы Пугачевой ничего не известно о рыбной базе, которая якобы частично принадлежит ПримадоннеПредставителям Аллы Пугачевой ничего не известно о рыбной базе, которая якобы частично принадлежит ПримадоннеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Пенсионный фонд России намерен взыскать с закрытого акционерного общества «Карай-Эко» 9 тысяч рублей. Именно такую сумму рыбная база в Астраханской области задолжала пенсионному фонду. СМИ утверждают, что совладелицей этой базы является Алла Пугачева. Якобы звезде принадлежит сорок процентов этой туристической гавани, где помимо рыбалки можно заночевать в элитном комплексе и даже совершить вертолетную прогулку.

Однако, судя по всему, в этой истории ей какая-то неточность. Представителям Аллы Пугачевой ничего не известно о рыбной базе, которая якобы частично принадлежит Примадонне.

-У нас такой информации нет. Впервые слышим. Никакой рыбной базы у Аллы Борисовны нет. Это какая-то ошибка, - сказали «КП» в окружении Аллы Пугачевой.

КСТАТИ

Под каблуком Примадонны

Если не на рыбе, то на чем же зарабатывает главная российская звезда? Как такового бизнеса у Аллы Пугачевой сейчас нет. Есть скорее хобби для души. С конца 90-х Алла Борисовна начала выпуск своей обувной коллекции.

- Без работы и без вдохновения сидеть не могу, мое увлечение - это тоже песня, но несколько другая. Я не люблю быть дилетантом, поэтому все делаю всерьез, - рассказывала о своей обувной коллекции Алла Пугачева. - Моя обувь должна быть прежде всего удобной. Я это знаю как певица, которая раньше по пять часов стояла на сцене. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому всегда долго выбираю, что надену. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука. В нашей семье за гардероб отвечаю я. Мужа нельзя назвать модником. Заставила недавно его сделать модную стрижку. Такую крутую прическу сделали. А он все равно эту челочку заглаживает. Моего мужика вытащить в магазин невозможно. Как и все настоящие мужчины, Максим не любит покупать себе одежду. Поэтому я сама хожу и ему потом домой притаскиваю. И дочку Лизу учу правильно выбирать одежду: «Ты должна выглядеть не как королева, а как леди!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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