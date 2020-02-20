Ваше слово, товарищ калашников

Михаил Калашников, молодой танкист, в самом начале войны получает ранение, оказывается в госпитале, а потом - на долгой реабилитации и начинает придумывать свой автомат: стрелковое оружие, с которым он имел дело на фронте, его не устраивало.

Создается автомат буквально на коленке, с помощью группы энтузиастов в захолустном казахском депо, и первые образцы далеки от совершенства - но их замечают, и дают возможность человеку доработать новинку в более удобных условиях. Разработка занимает годы, но в конце концов получается лучшее стрелковое оружие века, легкое в использовании (с ним управится и ребенок).

Судьба Калашникова была очень счастливой - он получил миллиард званий и наград, прожил очень долгую жизнь и стал живой легендой. И вот теперь его образ - в иконостасе героев, которых при поддержке Минкульта воспевают российские кинематографисты наряду с Юрием Гагариным, Алексеем Леоновым и Львом Яшиным.

Знаменитый оружейник. Фото: mil.ru.

«Калашников» - фильм не об автомате, а о человеке.

И главная причина его успеха в Юре Борисове, одном из лучших киноактеров России среди тех, кто еще не успел разменять тридцатник (он по какой-то причине специально просит подписывать его в титрах Юрой, а не Юрием). И, честно говоря, он меньше всего собирается представлять Калашникова в виде иконы - Леонов, Гагарин и Яшин смотрелись куда торжественнее. У него получается настырный, очень простой, зачастую косноязычный (да, вот так!) парень с Алтая. Можно вспомнить алтайскую суперзвезду номер один - Шукшина и сказать, что герой Борисова своей упертостью чем-то напоминает его героев.

Миша - молодой человек из многодетной семьи раскулаченного - весь фильм сочиняет ужасно трогательные по стилю письма на деревню матушке, страдая из-за того, что не может навестить родных. Но оружейная профессия для него остается важнее. Она становится делом жизни, и в момент, когда у героя наконец получается радикально улучшить автомат, ты чувствуешь его вдохновение.

Конечно, у всего этого есть другая сторона. В ядовитой голливудской комедии «Оружейный барон» торговец стволами, сыгранный Николасом Кейджем, исполняет целую оду АК-47, восхищаясь его простотой, элегантностью и надежностью, и завершает ее фразой «Когда закончилась холодная война, автомат Калашникова стал главным русским экспортом. Уже после него идут водка, икра и писатели-самоубийцы».

В том же фильме он, пытаясь оправдать свое занятие, говорит: «В конце концов АК-47 убил меньше людей, чем алкоголь и сигареты!»

Сыгравший Константина Калашникова актер. Похожи? Фото: Кадр из фильма.

Критик Роджер Эберт заметил на это в своей рецензии, что от алкоголя и наркотиков умирать дольше и, пожалуй, несколько веселее. Ничего приятного в том, чтобы получить пулю в голову из АК-47, нет.

Конечно, Михаил Калашников создал абсолютный шедевр - но насколько этично применять слово «шедевр» к орудию убийства, выкосившему чудовищное количество народа, особенно в странах третьего мира? Вьетнам, потом - Афганистан, Ирак и до сих пор - половина Африки, где, если верить Википедии, калаш стоит дешевле курицы (но это вряд ли! Зато помещен на гербы Зимбабве и Мозамбика!). Трепетные пацифисты нередко задаются этим вопросом, но, не беспокойтесь, в фильме его не затрагивают.

Борисов, впрочем, охотно затрагивает его в интервью, напоминая: Калашников в какой-то момент написал письмо Патриарху и там говорил, что полностью осознает двусмысленность своего положения. Он создавал оружие для защиты страны и людей, на потом оно оказалось направленным на убийство.

Об этом тоже можно поразмышлять во время просмотра.

Ну и пожалеть, что Калашников создал свой автомат, когда главная война ХХ века уже закончилась и это чудо-оружие не успело защитить павших на ней советских солдат.