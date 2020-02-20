Телемедицина для регионов: опыт столичных врачей для больных из глубинки

Жизнь современного человека сложно представить без технологий. Не покидая собственной квартиры, мы можем посмотреть новый фильм, получить образование с помощью дистанционных курсов и отправить сведения для квитанций ЖКХ. Похоже, что и медицинскую помощь мы скоро сможем получать так же – посредством гаджетов. О том, как сделать телемедицину ближе к народу, шла речь в среду на выездном заседании Совета Федерации, прошедшем в Самаре.

- Сегодня в большинстве субъектов Российской Федерации набор услуг с применением телемедицинских технологий серьезно ограничен. Это приводит к тому, что люди фактически не могут получить первичную медицинскую помощь дистанционно, что кратно снизило бы нагрузку на медицинские учреждения, особенно в период пика сезонных заболеваний, - заявил, открывая заседание, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Между тем телемедицина и дистанционные медицинские сервисы в наше время переживают бурное развитие. Различные цифровые платформы вполне доказали свою эффективность и достаточно широко применяются в таких развитых странах, как Норвегия и Франция. Аудитория клиентов медицинских онлайн-сервисов только в США исчисляется сотнями тысяч человек.

- Технологически мы сегодня готовы к развитию телемедицины. Уже есть реализованные проекты, - сообщил другой участник заседания, председатель совета Фонда «Цифровая долина Сочи», член Совета по развитию цифровой экономики СФ ФС РФ Антон Немкин. – Необходимо, чтобы была некая синергия между властями, врачами и пациентами. Поэтому в ближайшее время прорывом должно стать именно вовлечение россиян в цифровизацию в сфере телемедицины. Мало систему сделать, надо, чтобы она еще и эффективно работала.

Другим важным направлением работ Антон Немкин назвал транслирование успешного опыта цифровизации на российские регионы.

- Сегодня звучала идея о том, что крупные регионы могут поделиться своими успехами. Москва предлагает распространить свою информационную систему на другие регионы, чтобы не ждать внедрения информационной системы там, а сразу предоставлять возможность осуществлять обработку медицинских данных на московских мощностях, - добавил Антон Немкин. - Региону уже не надо внедрять свою дорогостоящую и сложную информационную систему, он берет уже обкатанную в Москве и получает удаленный доступ. Я считаю, что это очень поможет цифровизации.

Государство с большим вниманием относится к отечественным проектам в сфере телемедицины и готово всемерно их поддерживать. Как заявил Андрей Турчак, Совет по цифровизации считает целесообразным закрепить приоритет отечественных технологий в сфере здравоохранения, и обеспечить хранение телемедицинских данных с помощью российских систем.

Очень большой интерес представляет цифровизация медицинских данных, существенно облегчающая доступ врачей к информации о здоровье россиян. Сейчас, например, далеко не все врачи из поликлиник могут оперативно получить данные из больницы, в которой лечился их пациент. Развитие дистанционной медицины позволяет сформировать единый массив данных о диагнозах, методах лечения и рекомендациях, данных больным различными специалистами.

- Телемедицина открывает совершенно новые перспективы в плане взаимодействия между врачом и пациентом. Это, например, удаленный мониторинг жизненно важных функций, контроль приема лекарств, существенное повышение приверженности за счет того, что пациент может находиться на постоянной связи с врачом, это функции удаленного скрининга и удаленной постановки диагноза. Представьте - вы послали фото и вам пришел ответ, нужно ли обращаться к врачу? – рассказал директор Института клинической медицины Сеченовского университета, профессор Филипп Копылов. - Это то, чего в нашей современной медицинской жизни на сегодняшний день нет.

По словам эксперта, очень востребованной является и функция интерпретации анализов.

- Из лаборатории приходят анализы в виде цифр, которые вам ничего не говорят. Полноценно интерпретировать их может только видящий общую картину врач, но в общих чертах, особенно при больших превышениях значений, либо врач, либо даже робот может подсказать, к какому врачу следует обратиться и насколько срочно. Такие подсказки пациентам будут развиваться в первую очередь, - уверен профессор Копылов.

Сегодня телемедицина в нашей стране делает только первые шаги. С помощью интернета в Москве и некоторых других городах обычный пациент может, например, записаться к врачу, а доктор – принять участие в онлайн-консилиуме или консультации. Однако пока всего этого явно недостаточно, и на заседании Совета Федерации были поставлены задачи по приоритетному развитию этой категории услуг.

Так что не будет ничего удивительного, если через несколько лет на прием к врачу мы будем ходить не в поликлинику, а в соседнюю комнату, а полная информация о состоянии нашего здоровья станет доступной всем нуждающимся в ней специалистам. И тогда стоматолог перестанет спрашивать нас об аллергии, а кардиолог о перенесенных в детстве и давно забытых болезнях - ведь вся важная информация будет им доступна в цифровом виде.