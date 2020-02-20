Младшеклассников будут кормить бесплатно

Пюре с котлетой, булочка и компот - такие воспоминания есть у многих из нас, взрослых. Кто-то поминает школьные завтраки и обеды теплым словом. Кто-то материт: отвратительно, мол, как вообще это можно было есть. Но в нашем детстве они бесплатными по крайней мере были. У современных школьников, увы, не всегда.

В последние лет десять вопрос о питании в школах был отдан на откуп местным чиновникам. И те решали по-разному. Где-то детей кормили завтраками и обедами за счет родителей, предоставляя бесплатные обеды только льготникам. Где-то в буфете продавали чай и булочки. В принципе учебное заведение могло даже ограничиться вендинговым автоматом: мол, есть что есть - и с нас взятки гладки!

Да и там, где кормили горячими завтраками и обедами, очень по-разному было с качеством блюд. Ведь тендеры на поставку еды выигрывали фирмы, которые предлагали минимальную цену. Ну а уж из какого они топора потом варили кашу, лучше, пожалуй, и не знать.

Теперь для всей этой самодеятельности вроде бы ввели строгие рамки.

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании учеников 1 - 4-го классов.

После того как документ одобрит Совет Федерации и подпишет президент, с 1 сентября 2020 года школьные столовки должны заработать по-новому. Во-первых, принятый закон вводит понятие здорового питания. Мамаши и папаши, внимание! Оговариваются требования к качеству сырья: оно не должно быть изготовлено с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ. Следите!

Во-вторых, есть определенность, что именно понимать под бесплатным горячим питанием: как следует из документа, это как минимум одно горячее блюдо, не считая горячего напитка (то есть булочкой с чаем администрация школы не отделается). Завтрак это будет или обед, не оговаривается, все зависит от конкретных условий учебного заведения, ведь во многих школах до сих пор учатся в несколько смен.

В-третьих, финансироваться питание будет аж из трех бюджетов сразу: муниципального, регионального и федерального.

Уже 1 сентября этого года часть учеников начнет получать бесплатное питание - в тех школах, где для этого есть условия. Остальные учебные заведения должны все подготовить и включиться в программу не позже 2023 года.

С сентября по декабрь этого года на питание школьников потратят, по разным подсчетам, от 21 до 26 млрд рублей.

Бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, представляя законопроект, высказался:

- Сегодня учебный процесс таков, что дети находятся в школах по восемь - десять часов, а в соответствии с физиологическими нормами нужно кормить ребенка каждые пять часов. Дать ему половину рациона на завтрак, оставшееся на ужин - значит грубейшим образом помешать правильному развитию. Значение питания трудно переоценить. Более того, кормить ребенка нужно от дошколы до выпускного класса. Это обеспечивает качество обучения, и это единственная возможность у государства кормить детей из социально незащищенных групп.

Вопрос дня: А что бы вы сегодня съели из школьных обедов вашего детства?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А что бы вы сегодня съели из школьных обедов вашего детства?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- В 60-й школе Симферополя в 60-е годы, помню, стояли в школьном буфете в очереди за булочками. Что удивительно, всегда был аппетит. А в 90-е годы в «украинском» Крыму у нас вообще школьного питания не было. Очень правильно, что решили бесплатно кормить в начальных классах всех детей, не разделяя на бедные и богатые семьи.

Екатерина ГОРДОН, телеведущая, автор-исполнитель:

- Верх школьной радости - ромовая баба. И еще сосиска в тесте! Ну хот-дог я и сегодня съедаю.

Олег ТАКТАРОВ, актер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам:

- У нас в школе в Арзамасе-16, который был закрытым городом, были отличные пирожки с мясом и компот. Нас, будущих мыслителей, кормили как надо.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник первого Президента России Ельцина:

- Я помню школьные завтраки - в начальной школе в Риге, а потом в Комсомольске-на-Амуре. Везде они были замечательные, пусть котлетки были не всегда, но все было сытно и съедалось до крошки. Помню, Франция поставляла нам зерно в начале 60-х, и у нас пекли такие французские батоны, которые мы из школы несли домой.

Владимир ВИНОКУР, шоумен, пародист:

- Ну а что там было в нашей курской школе - бутерброды с докторской колбасой и с сыром то ли голландским, то ли плавленым. И мне кажется, что еще можно было взять стакан ситро (газированный напиток типа колы. - Ред.). Мама, учитель русского языка и литературы, давала мне в школу то ли рубль, то ли 50 копеек, так и отоваривались в школьном буфете.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Репертуар нашей школьной столовой был невелик, и я его помню плохо, как правило, это выпечка и творожные блюда, поэтому я часто перебегал в кафе напротив, где делали пирожки с ливером, которые я обожал. Это в Одессе, школа № 47. С детства предпочитал мясные блюда любым другим и сейчас предпочитаю.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэт-песенник:

- Два пирожка с яблочным повидлом и чай - вот наши школьные обеды, и нам это было в радость. Тогда казалось, что этого хватало, все были равны, а сейчас вспоминать об этом не хочется...

Марина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- В нашей школе на Курилах, где стояла дивизия моего отца, в меню точно были красная рыба и крабы. И макароны. Крабов я бы вернула...