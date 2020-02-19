В МГИК опровергли слухи о выброшенном из окон рязанского филиала пианино

В Московском государственном институте культуры опровергли появившиеся в соцсетях слухи о том, что из окон филиала вуза в Рязани, якобы, выбросили пианино. В пресс-службе образовательного учреждения подчеркнули, что утилизация всей техники и оборудования происходит строго в соответствии с законодательством.

Напомним, что еще в конце прошлого лета МГИК принял решение о переносе всех занятий из рязанского филиала в головной вуз в Москву. Все студенты переехали в столицу и смогли продолжить занятия, им были предоставлены бесплатные места в общежитии, а преподавателям - предложены места в головном вузе. Однако, вокруг начавшегося разбора имущества филиала в соцсетях появилось беспокойство. В институте заверили, что слухи не имеют под собой почвы.

- Информация о том, что из окон Рязанского филиала МГИК выбросили пианино, не соответствует действительности. Инструмент был разобран на части внутри здания. Выбросить пианино из окна с учетом размера оконных проемов и веса инструмента физически не представляется возможным, - подчеркнул Арсений Миронов, ректор Московского государственного института культуры.

Библиотеку вуза частично перевезут в Москву. Книги в хорошем состоянии уже отобраны, упакованы и готовы к перемещению в головной вуз. А ветхие фолианты будут списаны и утилизированы в установленном законодательством порядке.

- Утилизация имущества осуществляется в строгом соответствии с Постановлением Правительства от 12.11.2016г. № 1156 «Правила обращения с ТКО» и требованиями ГОСТ 3072-201 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами». В данных документах указано, что списанное имущество подлежит разборке, переработке и утилизации, - подчеркнули в вузе.

Для проведения всех этих работ уже заключен договор с подрядчиком, «Центром утилизации оргтехники и оборудования», № НТО-20/122-МКЭУ от 20.01.2020г. Специалисты организации проведут экспертизу всех предметов, отправят их на переработку, извлечение металлов и утилизацию - в соответствии с законодательством и с соблюдением всех правил. Отделенные металлические части будут сданы на металлолом.