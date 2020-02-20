2020-02-20T00:56:42+03:00
Звезды

«Королеву России» ограбили на 14 миллионов: воры похитили драгоценную корону

По словам Элины Воронцовой, из ее дома на Рублевке вынесли корону победительницы и ювелирные украшения
Евгения КИРИЧЕНКО
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Тиара изготовленная из белого и желтого золота, а также украшенная несколькими крупными рубинами и жемчугом, была получена Элиной в 2019 году после победы в конкурсе красотыТиара изготовленная из белого и желтого золота, а также украшенная несколькими крупными рубинами и жемчугом, была получена Элиной в 2019 году после победы в конкурсе красотыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В полицию поступило заявление от победительницы конкурса «Королева России» Элины Воронцовой. Девушка утверждает, что из ее элитного особняка на Рублевке вынесли корону, которую она завоевала на конкурсе красоты.

- На прошлой неделе я летала в Люксембург для участия в показе дизайнеров Вики Чертиной и Анны Часовских, - рассказала kp.ru Воронцова. - А когда вернулась домой, поняла, что какие-то нелюди ограбили мой дом: вскрыли сейф, забрали все золотые украшения, деньги. Похитили около миллиона рублей. А главное – мою корону!

Тиара изготовленная из белого и желтого золота, а также украшенная несколькими крупными рубинами и жемчугом, была получена Элиной в 2019 году после победы в конкурсе красоты. Ее примерная стоимость составляет около 10 миллионов рублей.

А с учетом стоимости других ювелирных украшений и пропавших из сейфа денег, можно смело сказать, что предполагаемый грабитель разжился на сумму более 14 миллионов рублей. По мнению Воронцовой, к преступлению причастен кто-то из персонала или опытный «домушник», действовавший опять же по наводке человека из окружения хозяйки особняка.

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Победительница конкурса Королева России Элина Воронцова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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