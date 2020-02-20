Число погибших от стрельбы в немецком Ханау достигло 9
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до 9. Один из раненных скончался, сообщила полиция один из раненых. Об этом сообщила полиция.
Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу
Ранее полицейские обнаружили тело предполагаемого виновного в стрельбе в кальянных у него дома. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело.
Напомним, что ночью на 20 февраля неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных города. Предполагается, что они сначала убили трёх человек в одной из кальянных в центре города, а затем приехали в другую кальянную в районе Кессельштади. Там они убили ещё пятерых человек. После этого они скрылись с места трагедии.
Полиция заявляла, что мотивы злоумышленников не ясны.
Сайт kp.ru публиковал видео с места происшествия.
Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы Евросоюза.
ИСТОЧНИК KP.RU