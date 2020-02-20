Станислав Дужников: "У меня много разных ролей - от Дон Жуана до женщины с пониженной социальной ответственностью"

Стоит напомнить, что для художественного театра эта пьеса Чехова особенная, по сути визитная карточка МХАТа. В новом спектакле занят звездный состав — Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Дарья Мороз, Паулина Андреева, Игорь Верник, Светлана Устинова, Станислав Дужников...

Накануне премьеры мы поговорили со Дужниковым, который играет Дорна, об этой работе.

- Спектакль будет необычный, адаптированный под сегодняшнюю жизнь, - рассказал нам актер. - Мы экспериментируем с формой, стараемся сломать стереотипы о том, как следует ставить классику. Будут современные костюмы. Моя роль - одна из сложнейших. Дорн – самый загадочный и непонятный персонаж пьесы Чехова. Перед этим героем можно ставить любые задачи, накладывать любые краски. Он может быть неврастеником или гедонистом, принявшим решение жить без суеты. Он ловелас, философ, человек с исключительным чувством юмора, ему не чужда самоирония. Кстати, есть предположение, что Маша (дочь управляющего в имении Сорина— Ред.) – это дочка Дорна, а не Шамраева. В нашем спектакле Машу играет актриса Света Устинова. И многие замечают наше с ней портретное сходство.

- Я помню, как Дорна играл Олег Павлович Табаков (это был спектакль «Табакерки», но он шел на мхатовской сцене). А еще раньше в других «Чайках» доктора играл Евгений Евстигнеев, Борис Плотников...

- Вот видите, какие актеры! Тем более важно не ударить в грязь лицом.

- В кино режиссеры часто используют вашу острохарактерность. В то время как вы мечтаете сыграть Пьера Безухова...

- Мне хотелось сыграть Безухова, так же как и Магбета или Фальстафа. К счастью, в театре, в отличие от кино, у меня разноплановые роли, от неуверенных в себе, рефлексирующих героев до злодеев. Многие зрители были крайне удивлены, когда увидели меня в роли Дон Жуана в театре Армена Джигарханяна. Скоро режиссер Егор Перегудов начнет в МХТ им.Чехова репетиции спектакля «Месяц в деревне», в котором я тоже буду занят. В кино, действительно, есть некий стереотип, как должен выглядеть тот или иной персонаж.

- Возможно, вы просто оказались заложником одной роли - Лени Воронина, которого играли в течение 10 лет?

- Это распространенный заблуждение, что если актер сыграл какую-то роль в ситкоме, то пожизненно он должен быть этим персонажем.

- Говорят, для этого сериала вы то набирали, то сбрасывали 20 килограммов…

- Даже больше: вместо 20 прибавил 40 кг. Потом худел, потому что было очень тяжело в таком весе. Сейчас «Воронины» закончились, и я возвращаюсь к своей норме.

- Что для этого делаете?

- Диета, что в переводе с латыни означает образ жизни. Сложность из-за ограничений в еде ощущаешь в первые три дня. Но потом втягиваешься и начинаешь питаться по часам, считать калории.

- В 7 классе в кружке художественной самодеятельности вы сыграли свою первую роль - любимую дочку мачехи в сказке "Золушка". Больше женские роли вам не предлагали?

- В театре Армена Джигарханяна была идея сделать спектакль по пьесе Василия Сигарева «Черное молоко». Я должен был играть продавщицу на железнодорожной станции, которая поила людей паленым самогоном, после чего они слепли и умирали. Мы начинали репетировать, но, к сожалению, не смогли завершить эту постановку. Зато в сериале «Люди Шпака» я сыграл оперативника, который переодевался в женщину с пониженной социальной ответственностью. Меня наряжали в яркое красное платье, колготки в сеточку. В таком виде я должен был привлечь мужчин, среди которых был предполагаемый убийца. Чтобы сыграть женщину, нужно иметь довольно высокий профессиональный уровень. Так что у меня много ролей, где я совершенно не похож на Леню Воронина.