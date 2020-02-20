В Москве таксист взял с китайца 6000 рублей из-за возможного коронавируса

Эта история случилась в Москве несколько дней назад. Вонг прилетел из Китая на выставку в "Крокус Экспо". Заранее мужчина забронировал номер в одном из подмосковных отелей, а такси решил взять в аэропорту "Шереметьево". Его встретил водитель "Фольксваген Поло" в медицинской маске и стал уговаривать совершить поездку именно с ним, мужчина убеждал, что все в России боятся коронавируса и никто не согласится ехать с пассажиром только что прилетевшим из Китая, поэтому придётся доплатить за возможные риски. Ехать должны были по счётчику, дорога заняла чуть больше часа, а путь составил чуть более 20 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761970" frameborder="0"></iframe> В Москве таксист взял с китайца 6000 из-за возможного коронавируса.

Подъехав в месту назначения, водитель показал пассажиру сумму на счётчике - 6253 рубля 79 копеек, стоимость каждого километра составляла 200 рублей (всего 4612 рублей), к ним добавилась доплата за багаж 1000 рублей и повышенная такса за выезд за пределы города. Но таксист решил сделать гостю столицы скидку, и взять всего 6000 рублей. Добрый водитель даже выписал квитанцию. Заселившись в отель, Вонг обратился к управляющему и попросил помочь разобраться, почему за услуги такси с него взяли такую огромную сумму.

За поездку гость из Китая оказался должен больше 6000 рублей.

КВИТАНЦИЯ

- Он попросил меня помочь, он рассказал, что в Китае такие услуги контролируются государством и такой ситуации просто не могло бы возникнуть, он не сразу понял, что его обманули. Я посмотрел чеки, стал искать, как можно связаться с кем-нибудь, но это ни к чему не привело. Тогда мы позвонили в полицию, передали данные автомобиля. Из-за таких людей и складывается плохое отношение к нашей стране у приезжих, — рассказал kp.ru управляющий отеля

Мы решили посчитать, во сколько бы обошлась поездка Вонгу, если бы ему попался добросовестный водитель. На машине такого же класса, что и "Фольксваген Поло", гость из Китая доехал бы до того отеля всего за 1046 рублей. За ту сумму, которую он заплатил, его мог бы везти на Майбахе водитель в строгом костюме, который открывает дверь для пассажира и сопровождает его с зонтиком в случае дождя.

Автомобильный номер подозрительно дорогого такси китаец успел снять на телефон.

Теперь предприимчивого таксиста в маске с видео ищет полиция.