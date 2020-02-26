Удобная новинка: Функция предзаказа у Яндекс.Такси

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

В приложении Яндекс.Такси появилась функция предварительного заказа. Она уже доступна жителям семи городов: Москвы Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Далее запуск планируется в Омске, Красноярске, Перми, Ульяновске, Уфе и других регионах.

- По работе мне часто приходится бывать в командировках. За месяц меняю по три-четыре города, поэтому чаще всего беру такси в аэропорт и из аэропорта. Рад, что в Яндекс.Такси появилась услуга предзаказа. Это очень удобно, особенно когда вылет рано утром. С вечера заказал машину и не переживаю из-за того, что утром нужно будет на это отвлекаться, - говорит житель Екатеринбурга Анатолий Левченко.

Полезная новинка выручает и в других ситуациях.

- У меня жесткий график, много дел и встреч по работе. Но днем я всегда в одно и тоже время хожу на тренировку в спортзал. Функция предзаказа помогает максимально удобно спланировать график, никуда не опаздывать, и не отвлекаться в зале на щелканье кнопок, - говорит житель Новосибирска Олег Чернов.

- Маме часто приходится бывать в больницах, то одни анализы нужно сдать, то другие. Когда я не могу подвезти ее, заранее вызываю такси и не волнуюсь, что она не успеет на прием к врачу, - поделилась жительница Санкт-Петербурга Олеся Кравцова.

ГДЕ ИСКАТЬ НОВУЮ ФУНКЦИЮ

Отметив на карте маршрут, выберите в пожеланиях к заказу кнопку «Запланировать поездку», а затем - нужную дату и время.

Удобство новой функции в том, что оформить предзаказ можно как за два дня до поездки, так и за полчаса до ее начала. В момент предзаказа приложение покажет приблизительную стоимость поездки, а окончательная сумма станет известна, когда машина найдется. Интервал предзаказа — от 30 минут до двух дней. То есть если нужно выехать из дома рано утром, можно сделать заказ вечером, отправиться спать и не тратить лишнее время.

Новая функция доступна в тарифах «эконом», «комфорт», «комфорт+», а также в премиальных классах Business, Premier и Elite

Рассчитаться можно наличными, картой или при помощи корпоративного или семейного аккаунта. Деньги спишутся, как и в случае с обычной поездкой.