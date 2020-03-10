2020-03-10T11:33:20+03:00
Здоровье

XII научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»

7 апреля 2020 года в Центре международной торговли пройдет главная отраслевая научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В программе конференции вопросы доступности лекарственных средств и выбора оптимальных механизмов реализации системы лекарственного возмещения, доступность лекарственного страхования, контроль качества в сфере обращения лекарственных средств: реальность и перспективы. Реализация законодательных инициатив: взаимозаменяемость, регуляторная гильотина, маркировка.

В центре внимания глобальные вызовы и ориентиры развития фармацевтической промышленности. Инвестиционная привлекательность, экспортный потенциал. Инструменты поддержки развития российской фармацевтической промышленности. Аналитический обзор и прогноз развития фармрынка.

История большого успеха – общий лекарственный рынок ЕАЭС, что сделано, а что еще предстоит – дискуссионная площадка с партнерами из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

В работе секций и сессий примут участие руководители комитетов и ведомств исполнительной власти, представители регуляторных органов стран ЕАЭС, аналитики и эксперты рынка, ведущие специалисты отраслевых и профессиональных объединений.

Научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога» - флагманский проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) при поддержке ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко». Место встречи профессионалов фармацевтической отрасли с органами законодательной и исполнительной власти, научным и экспертным сообществом для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

По вопросам участия, информационного сотрудничества и спонсорства обращайтесь: Ассоциация Российских фармацевтических производителей тел.: +7(495)231-42-53, +7903-529-24-99, e-mail: arfp@arfp.ru

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
XII научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
7 апреля 2020 года в Центре международной торговли пройдет главная отраслевая научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
Гомеопатия: что внутри?
На днях прогремела очередная новость о том, что академик «раскрыл» состав гомеопатических препаратов. Мы приобрели несколько гомеопатических препаратов, изучили их упаковки и попросили эксперта-фармаколога – Светлану Талашову ответить на вопросы
Приоритеты кадровой политики в современной фарминдустрии
Новые времена с его вызовами и угрозами - вирусными эпидемиями, сложностями в международной политике, - требуют профессионалов высокого уровня, способных эффективно и качественно решать сложные задачи
Без сокращения калорий не обойтись: эксперты рассказали, почему 10 тысяч шагов в день не гарантируют похудение
Недавние исследования опровергли пользу популярной рекомендации для тех, кто хочет сбросить вес. «КП» обратилась за разъяснениями и советами к специалистам
Гомеопатия: что внутри?
На днях прогремела очередная новость о том, что академик «раскрыл» состав гомеопатических препаратов. Мы приобрели несколько гомеопатических препаратов, изучили их упаковки и попросили эксперта-фармаколога – Светлану Талашову ответить на вопросы
Андрей Курпатов: Наша проблема – цифровое слабоумие, никаких гаджетов до 3 лет
Президент Высшей школы методологии, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк побывал в гостях у Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда»
Главный гериатр Минздрава рассказала, кому вредно худеть в старшем возрасте
Если вы потеряли более 5 кг за последние 6 месяцев, это может говорить об опасном синдроме, предупреждает руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова.
Новости 24
Трамп не приедет на Парад Победы в Москву
Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти
Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием
Конституционную поправку о детях предложено скорректировать
Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению
Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор
Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей
В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий