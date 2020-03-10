XII научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»

В программе конференции вопросы доступности лекарственных средств и выбора оптимальных механизмов реализации системы лекарственного возмещения, доступность лекарственного страхования, контроль качества в сфере обращения лекарственных средств: реальность и перспективы. Реализация законодательных инициатив: взаимозаменяемость, регуляторная гильотина, маркировка.

В центре внимания глобальные вызовы и ориентиры развития фармацевтической промышленности. Инвестиционная привлекательность, экспортный потенциал. Инструменты поддержки развития российской фармацевтической промышленности. Аналитический обзор и прогноз развития фармрынка.

История большого успеха – общий лекарственный рынок ЕАЭС, что сделано, а что еще предстоит – дискуссионная площадка с партнерами из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

В работе секций и сессий примут участие руководители комитетов и ведомств исполнительной власти, представители регуляторных органов стран ЕАЭС, аналитики и эксперты рынка, ведущие специалисты отраслевых и профессиональных объединений.

Научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога» - флагманский проект Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) при поддержке ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко». Место встречи профессионалов фармацевтической отрасли с органами законодательной и исполнительной власти, научным и экспертным сообществом для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

По вопросам участия, информационного сотрудничества и спонсорства обращайтесь: Ассоциация Российских фармацевтических производителей тел.: +7(495)231-42-53, +7903-529-24-99, e-mail: arfp@arfp.ru

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