Главные признаки женской красоты: ноги и грудь четвертого размера!

«Прочитала вашу статью на КП «Самодостаточная женщина» и хочу задать вопрос: вы действительно считаете, что женщина, если она обладает ногами не от ушей и грудью меньше третьего размера – серая мышка, которая даже не вправе быть самодостаточной? А уж тем более рассчитывать на мужское внимание. У меня рост 162 см, грудь небольшая, хотя при стройной фигуре все замечательно гармонирует. Я всю жизнь слыла красоткой, пользуюсь вниманием мужчин, причем видных. Характер у меня ужасный, но я над ним особо не работаю. У меня есть также подружка-блондинка с четвертым размером, которая вследствие этого каждый раз, ложась по пьяни в постель, ждала, что утром ее ждёт предложение руки и сердца, а ее просто выставляют за дверь. И так на протяжении долгих лет. Четыре аборта и ни одного мужика сроком более, чем на две недели. Почему вы внушаете женской аудитории, что большая грудь и длинные ноги обладают ценностью априори? Вы взрослый человек, разве жизнь вам самой не доказала, что это не так? К слову, мой первый муж – спортсмен, красавец, на которого сбегалась посмотреть вся группа, когда он приезжал за мной в институт, год меня добивался и ещё пять лет терпел мой несносный характер. А когда терпение вышло, ушел не к модели, а к центнеровой толстушке. А та, в свою очередь, имела спонсоров, которые дарили ей машины, брюлики и дипломы об образовании. Есть у меня также родственница. Рост метр с кепкой, о груди речи никакой. Так не одну семью и не одну мужскую психику уже разбила. А там жёнушки были и с ногами, и с грудями. Длинноногие красотки фыркают: «Что он в ней нашел?», а жизнь идет своим чередом. Множество дурнушек и простушек счастливы замужем. А для того, чтобы ловить посыл: "Душу дьяволу продам за ночь с тобой", сорри, длинных ног и груди недостаточно. Странно, я вроде бы и младше вас, но успела за свою жизнь в подобном убедиться на чужих примерах.

Валерия».

Валерия, именно по той причине, что прожила дольше вас, я понимаю, что «примеры» – не показатель целого. Какой бы ложью ни казалась статистика, она имеет дело с большими числами, а значит, отражает общую картину точнее, чем частные случаи наших друзей-приятелей. У меня, например, за последние полгода умерли близкая подруга, несколько коллег, которых я любила, а потом мама. Моя жизнь сейчас похожа на дневник Тани Савичевой. Но это не значит, что по всей стране наступила сверхсмертность.

Четверть века назад мне, как и вам, казалось, что главное в девушке – обаяние. Потом шли годы, смеркалось, и некоторых моих харизматичных знакомых побросали мужья. Тогда меня стала терзать мысль, что главное в женщине – молодость или хотя бы новизна. Теперь нам сильно за сорок. Уму непостижимо, но и в этом возрасте мы ухитряемся знакомиться и жениться. И замечаю, что теперь главный признак женской красоты – легкий характер. Намаявшись с сокрушительницами сердец, мужчины выбирают подруг, с которыми можно пожить весело и спокойно. Возраст не тот, чтобы душу дьяволу продавать — хоть за ночь, хоть за тарелку борща. Однако я не призываю вас срочно работать над вашим «ужасным» характером.

Ведь из года в год соцопросы показывают, что для мужчин в женщинах главное – красота. Погуглите ВЦИОМ, например. А уж что там для них «красота» - это шут его знает. Если пользоваться законом больших чисел, о котором я говорила в начале, то, скорее всего, идеалом будет дама среднего — 46-48 — размера, с третьим (тоже средним) размером груди. И многие исследования это подтверждают.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Согласны с Валерией? Расскажите о своем опыте. И вообще присылайте мне истории о жизни - своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru