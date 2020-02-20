Эпопея, развернувшаяся с эвакуацией граждан Украины из эпицентра заражения китайским коронавирусом затмила эпопею вывоза "близнецами" Зоряном и Шкиряком украинцев из Непала, когда сначала прилетел неисправный самолет, потом долго везли запчасти, а укроспасатели вместе со спасаемыми несколько дней валялись на летном поле аэропорта Катманду.

Сначала Украинцы долго смеялись над россиянами, вывезенными на ИЛ-76 ВТА России, потом стали требовать и дошли до плача в просьбах к своему правительству эвакуировать их на Родину. Наконец, после нескольких сдвигов сроков, в Ухань вылетел самолет Боинг-737 украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Спасаемые воспряли духом, но рановато.

В Харькове медики готовились принять специальный рейс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут-то все и началось. Все регионы принялись отпихиваться от эвакуируемых сограждан, требуя, чтобы их везли куда угодно, только не к ним. В Тернополе, во Львове и других городах активисты и прочие украинские заединцы перекрыли автомобильные дороги, начали строить баррикады и поджигать шины, чтобы не допустить «коронавирусного» самолета в аэропорте их города. На борьбу с ними выступили и местные власти, и даже депутаты парламента.

- Мы их в Китай не посылали! Везите их На Донбасс! Везите их к москалям! - плакаты и лозунги такого рода стали доминирующими среди встречающих своих сограждан украинцев. Ни война на Донбассе, ни эпидемия кори, бушевавшая в стране, не вызывали такого страха и неприятия, вплоть до готовности к вооруженному противостоянию. Львовяне объявили, что направив самолет с «коронавирусными» к ним в город Зеленский мстит им за их голосование против него и за Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761980" frameborder="0"></iframe> Украинцы протестуют против эвакуации граждан из Китая.

Потрясающее доказательство «единства Украины», полученное из первых рук, от, так сказать, гласа народа. И, что характерно, в очередную годовщину победы Майдана. Впрочем, ничего удивительного. Точно так же украинцы злорадствовали, когда на днях в России в ДТП с маршруткой погибли восемь их сограждан.

В итоге самолет никуда, ни в один из городов на Галичине не пустили. После девяти, по другим сведениям, несколько большего количества кругов в воздушном пространстве Незалежной он сел в Киеве. Но не совсем, а только на дозаправку. После которой вылетел в Харьков. Примут ли его там - тоже большой вопрос. До этого момента настрой властей на местах был такой, что пусть он хоть падает.

Самолёт с украинскими гражданами из Уханя в Борисполе.Фото: REUTERS

И, что интересно - правительство Украины авансом громко объявило о своем великодушии, мол, вместе с украинцами будут вывезены и несколько иностранцев. Теперь те несчастные, наверное, находятся в состоянии стресса от осознания того, как они попали.

В шестую годовщину майдана украинские свидомые незалежники чуть было не организовали новую «Небесную сотню», которую сами готовы были обречь на гибель. Потом, конечно, они бы ее оплакали, но сначала сделали все, чтобы не дать шанса выжить. И еще вопрос, дадут ли украинские патриоты вывезти эвакуированных в карантин.