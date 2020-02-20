Американский броневик в Сирии выдавил на обочину российский «Тигр»

Когда сделана эта запись - неизвестно. Однако на ней - яркая иллюстрация российско-американского противостояние в регионе, которое местные жители наблюдают едва ли не ежедневно.

Два американских броневика MRAP медленно плетутся по трассе, собирая за собой огромную пробку. За ними также печально плетется патруль российской военной полиции из «Тигра», «Тайфуна» и бэтээра. Обогнать по встречке возможности нет - слишком плотный поток. И американцы из вредности не подвинутся на обочину...

И тогда головной российский «Тигр» предпринимает дерзкий маневр. По обочине он обходит один MRAP. Видя, что второй съезжает с дороги, пытается объехать его слева. Но тот тоже принимает влево. «Тигр» резко уходит на обочину, американский броневик - туда же. Причем так резко, что, едва не задев российскую бронемашину, выдавливает ее с дороги. При этом американский водитель не мог не видеть, что на обочине находился человек, который чудом успел выскочить из-под российской машины. На этом запись прерывается. И что произошло дальше - неизвестно. Российское Минобороны инцидент пока не комментировало.

Однако он не первый. И это лишь очередная «столкновение» в цепочке подобных. Американцы уже несколько месяцев пытаются препятствовать российскому патрулированию в районах, которые прилегают к их базам. А также к трассам в сторону нефтяных полей, которые они, по своей природной наглости, считают своей зоной ответственности. Как правила военные США просто перекрывают дороги своими броневиками, чтобы российская военная полиция не смогла проехать дальше. И та разворачивается - не таранить же американцев. Хотя, как мы увидели из появившегося видео, сами они не видят в таких маневрах ничего зазорного. Может и нашу миролюбивую политику в отношении их провокаций пора пересмотреть.

Кстати, В Центральном командовании США тоже отказались комментировать инцидент: «Мы продолжаем тесное взаимодействие с русскими по линии предотвращения конфликтов и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений», - заявили в ведомстве.

Тут, к слову, было бы уместно вспомнить конфликт, который возник у американцев с сирийскими военными, которые не хотели пропускать военных США через свой блокпост. Последние открыли огонь, убив местного юношу. Сирийцы в ответ из автоматического оружия обстреляли американские броневики. И лишь своевременная реакция российской военной полиции, прибывшей на место и успокоившей разгневанных сирийцев, помогла избежать этой самой эскалации.