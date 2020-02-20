"Мы рыдали": На премьере мюзикла "Шахматы" Пугачева рассказала о запретах КГБ

В 83-м году Алле Пугачевой поступило предложение от шведского продюсера - сыграть вместе с легендарной группой «AББA» в мюзикле «Шахматы». Правда, роль по тем временам приготовили опасную: перевоплотиться в супругу советского гроссмейстера, оставшегося на Западе. Однако сотрудники КГБ, которые курировали в те годы Примадонну (да, самые видные культурные деятели в те года тоже были под колпаком спецслужб, поскольку на их концерты порой ходили по 20 и более тысяч людей-Ред.), посоветовали артистке отказаться от предложения и не выпустили из страны.

Прошло более тридцати лет и Аллу Борисовну снова позвали на мюзикл «Шахматы».

Творческая команда. Фото: Евгения СМИРНОВА

Теперь в качестве почетного гостя на закрытой премьере знаменитой постановки в Театре МДМ. Кстати официальная российская премьера мюзикла состоится только 10 октября 2020 года.

Специально на презентацию постановки в Москву прибыл автор идеи и либретто мюзикла британский поэт и драматург Тим Райс.

Режиссер мюзикла Евгений Писарев. Фото: Евгения СМИРНОВА

И Пугачева, и Райс, и Карпов встретились, как старые друзья: советский шахматист и британский драматург подружились сразу после исторического матча в Италии, а за звездой N1 в CCCP Райс приезжал лично в 1983 году – вместе с Андерссоном и Ульвеусом, которые рассчитывали, что Пугачева сыграет Светлану в первой постановке «ШАХМАТ» в Лондоне:

«Мы стояли все – Тим, Бьорн и Бенни – и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят, – поделилась воспоминаниями певица. – 11 месяцев мне нужно было на репетиции, а это уже приравнивалось к бегству из страны. А у меня дочь десятилетняя, родители. И я решила, что, может быть, я отказом свою судьбу разрушу, но их сохраню».

На презентации Пугачева убедилась, что предназначавшаяся ей некогда роль Светланы – в надежных руках.

«Я была тронута до слез», – призналась звезда после исполнения актрисой Анной Гученковой арии Cветланы Someone Else’s Story («Это было не со мной»).

«В этой истории нет злодеев и героев, – отметил продюсер российской версии мюзикла «Шахматы» Дмитрий Богачев, – каждый из персонажей заслуживает понимания и сочувствия, у каждого по-человечески понятные и объяснимые мотивы, и каждый по-своему счастлив и несчастлив. Мы постараемся сделать нашу постановку правдоподобной и искренней, такой, в которую поверит наш умный зритель».

Станислав Беляев, Ольга Беляева, Кирилл Гордеев, Александр Матросов. Фото: Евгения СМИРНОВА

«Наш спектакль будет отличаться от прежних сценических воплощений мюзикла, – добавил режиссер российской постановки Евгений Писарев. – Мы расскажем эту историю через восприятие ее нашим героем – Анатолием Сергиевским. Однако главным действующим лицом спектакля останется великая музыка композиторов ABBA».