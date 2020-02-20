Путин — на коллегии ФСБ: Мы понимаем, что было бы, если бы вам не удалось это сделать

Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ началось с неожиданности. В здании, где все проверено-перепроверено, где на входе у всех отбирают всю оргтехнику от телефонов до ноутбуков, микрофон президента после первых слов же начал гудеть.

- Сегодня подведём итоги работы по ключевым направлениям, обсудим основные задачи на ближайшую перспективу, - сказал Путин и остановился.

Микрофон гудел.

- Испугались? - оглядел зал Путин.

- Это откуда-то наводка идет, - сказал сидевший в президиуме директор ФСБ Александр Бортников, микрофон тут же перестал гудеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762013" frameborder="0"></iframe> Путин пошутил о неполадках с микрофоном на заседании коллегии ФСБ.Путин шутливо предположил, что сотрудники ФСБ "испугались" предстоящего обсуждения и подведения итогов года

Путин удовлетворенно кивнул и продолжил.

- Прошедший год был для всех вас напряжённым и непростым. Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели оперативно и профессионально нейтрализовать серьёзные вызовы и риски для национальной безопасности России, - похвалил он собравшихся за работу. - Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырёх в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений, в 2018 году было предотвращено 36. В том числе 34 теракта. Мы с вами отдаём себе отчёт, что это такое и какие были бы последствия, если бы вам этого сделать не удалось.

Президент отметил успехи в выявлении и ликвидации так называемых «спящих ячеек террористов», пресечении каналов финансирования террористических групп и поставок им оружия. Нашлось доброе слово даже для заокеанских коллег.

- Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге задержаны два сторонника ИГИЛ, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники, - сказал он спасибо американским спецслужбам. - Мы признательны нашим партнёрам за такую поддержку, профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же.

Среди задач, поставленных на 2020 год - обеспечение защиты масштабных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Цифры статистики показывают, что активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается, и ваша задача – действовать надёжно и эффективно, - обратился Путин к контразведчикам. - Особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружения, техники, перспективных военных и промышленных технологиях.

Президент потребовал дополнительных усилий в работе над нацпроектами.

- Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения цели национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат, - заявил он. - Нужно наладить жёсткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков. Но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и экономических структур.

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