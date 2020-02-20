2020-02-20T16:11:47+03:00
Экономика

Сергей Степашин: Нерасходованный триллион я бы отправил на переселение людей из «аварийки»

Об этом экс-премьер, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей Степашин.Сергей Степашин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Счетная палата сообщила, что в 2019 году не были исполнены запланированные расходы на рекордную сумму в истории России - 1,1 триллиона рублей. Прокомментировать эту цифру я попросил бывшего главу Счетной палаты...

- Сергей Вадимович, это в самом деле рекорд?

- В мою бытность, практически каждый год эта сумма была цифра около этого - порядка 800 миллиардов.

- То есть, традиция?

- Да, традиция. Объяснений здесь несколько на самом деле.

Первое - это, конечно, нерасторопность тех, кто должен выполнять ФАИПы (Федеральные адресные инвестиционные программы). Безусловно, надо жестче спрашивать - почему программы были не выполнены, кто виноват, и с них спросить.

Кстати, при формировании нового правительства это было учтено - можете проанализировать.

Второе. К сожалению, многие средства выделяются достаточно поздно - иногда в апреле, иногда в мае...

- То есть - текущего бюджетного года?

- Ну, да... Идут согласования, заседают разного рода комиссии. Это - болезнь, которая у нас - постоянно. Деньги поступают поздно, и их не успевают осваивать.

А, в-третьих, - надо еще объективно посмотреть, почему средства не были освоены.

Сергей Степашин: «1,1 триллиона рублей из госбюджета, которые в 2019 году так и не были расходованы, я бы отправил на переселение людей из аварийного жилья»

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- И почему же?

- Потому что иногда, в ходе реализации проектов, случается форс-мажор, иногда приходится пересматривать некоторые решения. Это жизнь, на самом деле.

Поэтому, говорить всем о том, что - если ты в этом году не реализовал средства, давай их вернем назад, - было бы неправильно на самом деле. Тут должен быть индивидуальный подход. Собственно, этим занимается правительство.

- В вашу бытность кто этим грешил, какие ведомства, министерства, регионы?

- Время прошло, уже 7 лет.

А сейчас - вы знаете, какие направления у наc - самые проблемные.

Первое - конечно, цифровизация провалилась полностью, вопросы экологии. Сейчас есть две программы, которые близки Фонду ЖКХ, вроде мы должны будем ими заниматься. Это - «Чистая вода» и «Волга». Решение есть, в нацпроект включено, а кто будет заниматься, - по сей день не определили. Поэтому сегодня эти деньги практически не освоены. Хотя чистую воду хотелось бы, конечно, нам с тобой пить, а в чистой Волге - искупнуться и рыбу половить.

- Конечно.

- Вот простые примеры.

- То есть по линии Фонда ЖКХ тоже очень много?

- Нет, нам пока еще не поручили этим заниматься, должны вроде поручить. Но, - по крайней мере, эти две программы входят в нацпроект, и они сегодня реализуются очень плохо.

- Лично вы на что бы потратили этот триллион, будь ваша воля, - кому бы триллион отдали?

- Потратил бы на ЖКХ. Я бы, во-первых, сразу решил проблему аварийного жилья в стране за 2-3 года.

Второе. Добавил бы серьезные средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. У нас 80% гнилых труб в стране. Обрати внимание, даже в Москве каждый год копают, причем на одном и том же месте, как правило.

В-третьих, конечно, подумал бы о пенсионерах.

- А может быть, о пенсионерах - даже во-первых?

- Наверное, да. Кстати, это было прямое поручение президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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