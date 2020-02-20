2020-02-20T16:14:07+03:00
Общество

Конференция, посвященная новым подходам к преподаванию истории и обществознания, открылась в «Просвещении»

20 февраля в Группе компаний «Просвещение» начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и перспективы развития»
Елена МЕЛЬНИКОВА
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В ней принимают участие более ста методистов, представителей институтов повышения квалификации и развития образования, руководителей ассоциаций учителей истории из 76 регионов.

Участников конференции приветствовала вице-президент Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова. Она подчеркнула, что учителя истории всегда находятся на пике изменений, происходящих в содержании образования. Меняются образовательные стандарты и программы, был принят Историко-культурный стандарт, и все это нужно оперативно учитывать в работе.

«В «Просвещении» работают лучшие специалисты в области истории, мы привлекаем лучших авторов для написания учебников. И я всегда спокойна за этот предмет - всегда есть к кому обратиться и с кем посоветоваться», - подчеркнула Виктория Копылова.

Она напомнила, что в этом году «Просвещению» исполняется 90 лет, и сегодня это не только крупнейшее издательство, пятое в Европе по количеству выпущенной литературы, но и другие компании, которые занимаются обучением педагогов, оснащением школ - обеспечением всех условий образовательного процесса. И успешное развитие Группы компаний «Просвещение» обусловлено, прежде всего, постоянным взаимодействием с учителями и методистами.

Главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова подчеркнула, что юбилей издательства - это повод не только для празднования, но и для осмысления его роли в развитии страны и развитии российского образования.

Она провела краткий экскурс в историю «Просвещения», напомнив, что в 1930-е годы издательство сыграло ключевую роль в ликвидации неграмотности, и первая выпущенная книга - «Поход за грамоту» - была очень точно выстроена методически и идеологически. Именно в тот период были заложены принципы, которыми «Просвещение» руководствуется и сегодня. «Наш путь был плодотворен, тернист, полон творческого поиска», - отметила Надежда Колесникова.

Главный редактор издательства добавила, что педагоги со всей страны, преподающие разные предметы, собираются в офисе «Просвещения» практически каждую неделю. «В диалоге с вами мы можем почувствовать, правильно ли мы работаем, ощущаем ли сопричастность, отвечаем ли запросам современного учителя и ученика. В ходе этих встреч вы всегда можете получить ответы на важные для вас вопросы», - считает Надежда Колесникова.

Руководитель Экспертного совета «Просвещения», автор учебников истории Александр Данилов напомнил, что 2020 год, объявленный Годом памяти и славы, пройдет под знаком Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что усиление внимания к истории Великой Отечественной и Второй мировой войны носит во многом политический характер. Предпринимаются попытки изменения представлений о том, кто развязал войну, какие силы участвовали в подготовке и осуществлении агрессивных действий, кто кого освобождал. В ряде стран появляются удивительные трактовки вплоть до того, что Советский Союз объявляют виновным в развязывании Второй мировой войны, а советских солдат представляют насильниками и убийцами. Подобные мифы, к сожалению, легко воспринимаются поколением, не знавшим войны и не заставшим ее участников.

Александр Данилов рассказал о новых подходах к изучению истории Великой Отечественной войны, их отражению в школьных учебниках и образовательном пространстве, о возможностях школьных учителей по противодействию фальсификации истории. Он поблагодарил участников конференции за работу, связанную с участием учителей в конкурсе методических разработок «Уроки Победы». Сейчас жюри подводит итоги конкурса, и вскоре будут объявлены его победители. «Тема конкурса всколыхнула педагогическое сообщество, - отметил он. - В нем приняли участие около 15 тыс. учителей из всех регионов России и 27 государств дальнего и ближнего зарубежья».

Заведующий редакцией истории, обществознания и права издательства «Просвещение» Егор Бакаляр рассказал о трех ключевых тенденциях преподавания истории в школе. Это переход от концентрической системы к линейной (полностью во всех классах и школах он завершится в 2022 году), синхронизация курсов всеобщей и отечественной истории, усиление компонента всеобщей истории в контрольно-измерительных материалах для государственной итоговой аттестации. «Просвещение» учитывает эти тенденции в своей работе, предлагая учителям самые современные учебные и учебно-методические материалы.

Конференция продлится два дня. Перед ее участниками также выступят авторы учебников «Просвещения», представители научных и образовательных организаций, другие эксперты в области исторического и обществоведческого образования.

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