2020-02-20T16:54:05+03:00
Здоровье

Ученые разрешили хирургам оперировать без масок, шапочек и стерильных халатов

Исследователи доказали, что в операционную можно входить хоть в уличной обуви - на состояние пациента это никак не влияет
Ксения СКРЫПНИК
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Исследователи доказали, что в операционную можно входить хоть в уличной обуви - на состояние пациента это никак не влияетИсследователи доказали, что в операционную можно входить хоть в уличной обуви - на состояние пациента это никак не влияетФото: Shutterstock
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Все мы знаем: во время проведения операции важна не то что чистота: все должно быть стерильным! Инструменты должны быть простерилизованы, руки медперсонала вымыты, а сами врачи и медсестры облачены в одноразовую хирургическую одежду, шапочку.

А иначе есть риск занести инфекцию в рану - и, здравствуй, сепсис и летальный исход.

Однако результаты исследования, проведенного командой ученых из Университета Алабамы, подрывают все устои.

Ученые во главе с Брентом Понсом обратили внимание, что требования к одежде врачей ужесточались постепенно. Еще в 2015 году в американской медицинской документации оперирующему доктору рекомендовалось носить «чистую хирургическую шапочку, полностью закрывающую волосы, уши, кожу лба, виски и заднюю часть шеи». А хирургическая одежда должна была быть с длинными рукавами.

Рекомендации со временем начали восприниматься как правило и даже тех, кто носил тканевую хирургическую шапочку, начали заставлять надевать одноразовую стерильную. Обычного хирургического костюма также стало недостаточно, а потому руководство многих медучреждений настаивало на дополнительном «стерильном слое».

Пытаясь выяснить, действительно ли одноразовая стерильная одежда помогает снизить риск инфицирования во время операции, исследователи в течение 22 месяцев изучали данные о последствиях 34 тысяч хирургических вмешательств. Все случаи были разделены на три группы: в первой врачи оперировали в полном обмундировании, облачившись и в одноразовую шапочку, и в стерильный одноразовый халат, во второй носили свою обычную хирургическую одежду, дополнив ее стерильной одноразовой шапочкой, а в третьей врачи никакой дополнительной стерильной одежды не надевали.

Ученые проанализировали количество случаев заражения и развития осложнений в каждой из групп: оказалось, что их доля примерно одинакова (0,94%) и от наряда оперирующего врача не зависит! Не влиял этот фактор на частоту развития сепсиса и вероятность летального исхода.

Эти данные подтверждают результаты более раннего исследования, авторы которого выяснили, что ключевой фактор, действительно снижающий вероятность занесения инфекции при операции – использование стерильных перчаток. Остальное врачебное обмундирование – халаты, маски, шапочки, бахилы – не столь важны.

Это значит, что в операционную можно смело входить без одноразового стерильного халата и шапочки – пациенту это не навредит. Даже обувь может быть какой угодно!

Полученные результаты, при их внедрении в клиниках, помогут сэкономить: авторы подсчитали, что на одни только одноразовые стерильные халаты ежегодно тратится около 300 тысяч долларов.

Ну а нам, пациентам, из этого исследования стоит сделать свой вывод: если уж врачам можно обходиться без масок и шапочек, посетителям больниц точно можно экономить на белых халатах и бахилах. На нашем здоровье и самочувствии близких это никак не скажется (ну, разве что травму тупым предметом нанесет нервная санитарка, чтоб не топтали тут всякие)...

ИСТОЧНИК KP.RU

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