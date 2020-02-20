«В Думе не нальют вам рюмку коньяку» Поклонская в стихах высмеяла «депутата» Шнурова
Певец Сергей Шнуров может возглавить «Партию Роста» на выборах в ГосДуму. Эту новость высмеяла депутат Наталья Поклонская. В стихах.
«КП» публикует текст крымского поэта:
А теперь представьте, Шнуров — депутат
И гремит с трибуны петербургский мат
К Думе подъезжает черный лимузин,
И звучит из окон… Тут запикать, блин.
Знаете, Серёжа, я тут объясню
В Думе не нальют вам рюмку коньякУ.
Есть у нас в буфете и компот, и чай,
Но туда из фляги вискарь не подливай.
Водил всех нас Серёга на выставку одну.
Хотите в депутаты? Давайте подскажу!
Все ваши лабутены и очки Собчак,
Не рифмуются в законы — ну вообще никак.
ИСТОЧНИК KP.RU