2020-02-20T17:18:58+03:00
Общество

«В Думе не нальют вам рюмку коньяку» Поклонская в стихах высмеяла «депутата» Шнурова

Экс-прокурор Крыма подсказала, что мат с трибуны придётся запиливать
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Наталья ПоклонскаяДепутат Наталья ПоклонскаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Певец Сергей Шнуров может возглавить «Партию Роста» на выборах в ГосДуму. Эту новость высмеяла депутат Наталья Поклонская. В стихах.

«КП» публикует текст крымского поэта:

А теперь представьте, Шнуров — депутат

И гремит с трибуны петербургский мат

К Думе подъезжает черный лимузин,

И звучит из окон… Тут запикать, блин.

Знаете, Серёжа, я тут объясню

В Думе не нальют вам рюмку коньякУ.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай.

Водил всех нас Серёга на выставку одну.

Хотите в депутаты? Давайте подскажу!

Все ваши лабутены и очки Собчак,

Не рифмуются в законы — ну вообще никак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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