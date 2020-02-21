2020-02-20T18:29:20+03:00
Общество

Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты объединились в одно приложение

Отдельное приложение Транспорт будет работать до мая 2020 года
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Пользоваться Яндекс.Картами стало удобнее. В них «переехали» функции из приложения Яндекс.Транспорт, которое официально работает до мая, а после станет недоступным.

Переживать не стоит. Карты умеют все то же самое: показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки.

- При переходе все важные данные автоматически перенесутся из Транспорта в Карты, - сообщили в пресс-службе Яндекс. - Чтобы проверить, что все перенеслось правильно и ничего не потерялось, зайдите в раздел «Мой транспорт».

Следить за движением автобусов в Картах можно в специальном разделе. Он включается с помощью кнопки «транспорт», которая находится на главном экране рядом с окошками «меню», «город», «поиск», «маршрут». Кликаете на «транспорт» и на карте моментально отображаются все автобусы, следующие по тем или иным улицам.

- Обратите внимание, что в новом разделе вид карты изменится - иконки мест и автомобильные дороги станут менее заметными, чтобы не отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее. Карты в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России, - уточнили разработчики.

В Яндекс.Картах тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. В будущем появятся новые транспортные возможности. Например, в приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов.

- В Яндекс.Картах все собрано в одном приложении - там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены - а потом построить маршрут сразу до входа, - отметили в Яндексе. - Если нужно выбрать, на чем лучше доехать: на общественном транспорте или на машине - в Картах можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.

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