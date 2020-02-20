Февраль, похожий на апрель: Тройной рекорд тепла в Москве, ждем четвертого!

На этой неделе новости о температурных рекордах - словно на хорошем чемпионате мира, что ни день, то достижение. Три суточных рекорда уже побиты: во вторник (+5,2 градуса), среду (+4,7) и четверг (+7,7 градуса). За все 140 лет метеонаблюдений такой теплыни в этих числах не бывало ни разу. Погода соответствует апрельским климатическим нормам.

Мало того - четверг, 20 февраля, стал самым теплым днем с начала года.

В пятницу, 21 февраля, ждем еще одного рекорда!

- В пятницу погода не изменится, сохранится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения. А это значит, что ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны, - рассказал в эфире радио "КП" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. - Днем воздух в Москве прогреется до +4…+6 градусов, что, конечно же, является аномально высоким значением. По всей видимости, в пятницу будет установлен еще один рекорд, падет прежнее достижение 1976 года – тогда было плюс 5,1.

Какая погода ждет нас в праздничные выходные по случаю Дня защитника Отечества? По-прежнему оттепельная, хотя и прохладнее, чем сейчас - днем +2…+4 градуса. Но, увы, уже не такая солнечная, как в конце рабочей недели. Очередной атлантический циклон затянет небо серыми тучами, атмосферное давление резко понизится ("дна" оно достигнет 23 февраля), будет очень ветрено и ненастно - с дождем и мокрым снегом. А в середине следующей неделе, по прогнозам Гидрометцентра России, вновь потеплеет до +7.

АНОМАЛИИ

- Зимняя радуга украсила небо Подмосковья в среду. Процесс в атмосфере был абсолютно летний, удивляются в Московском метеобюро. С кучевыми облаками, коротким ливнем и радугой.

- Снег сейчас лежит на 700 км севернее, чем обычно в этих числах февраля.

- Аномальная оттепель не только в Москве, а на всей Европейской части России, вплоть до Урала. Плюсовая температура даже на острове Колгуев в Северном Ледовитом океане!

КОММЕНТАРИЙ МЕДИКА

Как справиться с перепадами погоды метеочувствительным людям

Татьяна Романенко, врач-терапевт, дала советы метеозависимым москвичам в эфире радио "КП":

- Резкие перепады атмосферного давления, даже если оно меняется на 10 мм ртутного столба, могут сказаться на состоянии здоровья. В группе риска люди, у которых есть какие-то хронические заболевания. В первую очередь, сердечнососудистой системы: атеросклероз, гипертоническая, ишемическая болезнь. Могут быть обострения, гипертонические кризы, сердечные приступы. Поэтому, конечно, нужно быть особенно внимательным, не перегружать себя, вовремя принимать препараты, которые назначены доктором.

Могут испытывать дискомфорт и люди, у которых вроде бы нет каких-то болезней, с нормальным или даже с пониженным давлением. Это последствия кислородного голодания, гипоксии. В теплую погоду с повышенной влажностью может уменьшаться содержание кислорода в воздухе. Что здесь можно порекомендовать? Советы до банальности просты, но эффективны. Соблюдать нормальный режим дня – сон, прогулки вдали от оживленных магистралей. Ограничить алкоголь и напитки, содержащие стимулирующие вещества. Даже к кофе нужно относиться с осторожностью. Одна-две чашки с утра не повредят, когда у вас низкое давление, но если в течение дня пить одну чашку кофе за другой – мы только ухудшим свое состояние. Если плохо себя чувствуете, заболела голова, лучше выйти прогуляться или сделать легкую физическую разминку.