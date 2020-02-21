Как людям с инвалидностью не попасть на удочку аферистов

Эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ) отмечают: в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с обеспечением техническими средствами реабилитации (ТСР). Речь идет о предоставлении людям с инвалидностью бесплатных протезов, средств ежедневного ухода и т. д.

Аферисты, как правило, сообщают, что ликвидируется склад/магазин и ТСР раздают бесплатно, надо лишь оплатить доставку, предлагают в том числе «бонусы», не соответствующие правилам обеспечения ТСР. Поэтому Фонд напоминает: существует всего два легальных способа предоставления ТСР, предусмотренных программой реабилитации инвалида.

1. Через поставщика ТСР. Он определяется по итогам проведения открытых конкурсов или аукционов, заключает госконтракт с ФСС РФ и доставляет средство реабилитации на дом получателю либо в пункт выдачи. Подчеркнем: бесплатно! О месте и дате получения человека уведомляют любым из доступных видов связи.

2. Самостоятельное приобретение ТСР с последующей компенсацией. В этом случае Фонд компенсирует расходы в пределах стоимости аналогичного ТСР, закупленного ФСС по последнему госконтракту.

Эксперты Фонда советуют:

- При встрече с поставщиком ТСР внимательно ознакомьтесь со всеми предоставленными им документами. Внимательно сверяйте количество предоставленных вам ТСР с тем, что отражено в документах. Обязательно проверьте соответствие предоставленной модели ТСР.

- В случае сомнений в добросовестности поставщика обратитесь в отделение Фонда, в которое вы подавали заявление на предоставление ТСР. Уточните информацию о стадии рассмотрения вашего заявления. Возможно, государственный контракт еще не заключен, а ТСР вам уже доставили, - это обман.

- Ни в коем случае не подписывайте документы, не глядя и не дочитав их до конца. А также документы, суть которых вам непонятна. Также не следует подписывать никаких договоров по кредитным обязательствам. Это обман! Скорее всего, вы останетесь без надлежащего ТСР или вообще без него. При этом еще и должником кредитной организации.

Еще больше информации о том, как избежать мошенничества при получении ТСР, - на портале ФСС РФ fss.ru