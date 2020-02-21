Миллионы на дипломы: Дочь Брежневой учится в Штатах, а сын Орбакайте - в Лондоне

Образование в заграничных учебных заведениях стоит дороже, чем в России, - в среднем 2 - 3 млн руб. в год. Для сравнения: год учебы в МГИМО по направлению «международные отношения» на платной основе стоит 576 тыс. руб. Что такое 2 - 3 млн для наших звезд? Гонорар за один корпоратив. Вот почему наследники артистов чаще всего получают профессию в США и Европе.

США

Дочь телеведущей Юлии Бордовских Мария переехала на учебу в Майами еще в школьные годы. Училась и несколько лет параллельно посещала фотокурсы, в 11-м классе устроила выставку в школе, победила в паре фотоконкурсов. Маруся исполнила мечту и стала студенткой отделения фотографии Школы искусств Тиша (одна из 15 школ Нью-Йоркского университета), которую, к примеру, окончил Вуди Аллен. Из Майами Мария переехала в Нью-Йорк, где живет в съемной квартире, успешно учится. Девушка мечтает быть либо фотографом, либо сценаристом или писателем.

Дочь телеведущей Юлии Бордовских Мария переехала на учебу в Майами (справа)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, переехала в Штаты, когда ей исполнилось 16. Девушка два года отучилась в элитной школе в Калифорнии. А сейчас Соня первокурсница гуманитарного Уитьер-колледжа. В этом высшем учебном заведении изучают гуманитарные науки и искусство.

Вера Брежнева часто навещает дочь Соню в Южной Калифорнии.Фото: Instagram.com

Падчерица Ивана Урганта, 19-летняя Эрика Куталия, учится в Нью-Йорке в школе дизайна Парсонс по специальности современное искусство и фотография. Изучает дизайн интерьеров, одежды, рекламы и фотоискусство. Здесь же учился один из сыновей футболиста Дэвида Бекхэма. Живет Эрика в общежитии на Манхэттене, встречается с чернокожим однокурсником Мусой.

У Ивана Урганта прекрасные отношения с Эрикой, он даже называет ее дочерью. Девушка изучает современное искусство.Фото: Instagram.com

Цена вопроса: Год обучения в Школе искусств Тиша - от $51 тыс. (3,2 млн руб.); в Уиттьер-колледже - от $21 тыс. (1,3 млн руб.); в Школе дизайна Парсонс - от $46 тыс. (2,9 млн руб.).

Великобритания

Семья Александра Малинина в прошлом году праздновала важное событие: дочь певца Устинья поступила в Лондонскую консерваторию. «Королевская Академия музыки официально дала подтверждение!» - горд певец дочерью. Сейчас 19-летняя Устинья Малинина оканчивает школу в Баварии вместе с братом. А потом двойняшки пойдут разными дорожками: Фрол Малинин будет получать образование в России - в художественном училище при Академии искусства и живописи, а Устинья улетит совершенствовать вокал в Англию.

Александр Малинин не нарадуется: дочь Устинью приняли в Лондонскую консерваторию.Фото: Instagram.com

21-летняя Настя, дочь актеров Марии Голубкиной и Николая Фоменко, изучает менеджмент в Лондонском университете. «Раньше думала, что только мои дети учатся в Англии, - рассказывает Мария. - Но оказалось, там много русских: из тех семей, которые могут за это платить. Вкладывать в образование - самое правильное решение, это знают уже все родители моего возраста. И почти все они так или иначе на него копят».

21-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров в 2019 году окончил университет в Лондоне и получил диплом бакалавра. Парень изучал основы бизнеса и международной экономики. Но Дени не бросил грызть гранит науки, а перешел на следующую ступень - теперь учится на магистра.

Дени БайсаровФото: Евгения ГУСЕВА

У Стаса Михайлова и его супруги Инны подрастают дочки-школьницы, но в семье есть взрослые наследники от предыдущих отношений супругов. У Стаса прекрасные отношения с сыном и дочкой жены от первого брака. Сын Инны Михайловой Андрей Канчельскис уже окончил Оксфордский университет и теперь трудится в Лондоне агентом по спортивной рекламе. Сестра Андрея Ева два года назад поступила в Королевский колледж Лондона. Это учебное заведение претендует на звание третьего из старейших университетов Англии после Оксфорда и Кембриджа.

22-летняя Ксения, дочь балетного танцовщика Андриса Лиепы, отучилась в швейцарском колледже, а потом улетела изучать искусство в Лондон.

Цена вопроса: Год обучения в Королевской академии музыки - €16 тыс. (1,1 млн руб.); в престижных университетах Лондона, в зависимости от факультета - 15 - 30 тыс. фунтов стерлингов (1,2 - 2,9 млн руб.).

Ксения ЛиепаФото: Евгения ГУСЕВА

Бельгия

21-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна окончила частную школу в Париже, а сейчас движется к исполнению мечты - в будущем она хочет основать свой модный дом. Образование Ульяна получает в Бельгии, в Королевской академии изящных искусств Антверпена. В этом старейшем университете Европы изучают дизайн, моду, прикладное искусство. Здесь когда-то учился Ван Гог! Несмотря на платное обучение, есть серьезные вступительные испытания: экзамен по живописи, рисунку, конкурс портфолио, собеседование.

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна мечтает стать модельером.Фото: "Экспресс-газета"

Цена вопроса: Год учебы в Королевской академии изящных искусств - $8 тыс. (510 тыс. руб.).