На полный желудок

Не поступайте так, если увидите упаковку, на которой написано «Желудки утиные конфи. Жареные, охлажденные». Эти слова - пароль для входа на восхитительный праздник, извините, желудка. Но уже вашего.

В принципе с этими плотными комочками размером чуть меньше шариков для пинг-понга, можно ничего не делать. Достаточно просто любоваться. Но это зрелище доставит вам удовольствие только в том случае, если вы уже знаете, как вкусны будут эти шарики, если с ними все-таки немного повозиться.

Самый простой вариант - разогреть на сковороде. Это уже будет неплохо, поверьте. Но вы тут же поймете: эх, надо было лука добавить. Вы мыслите в правильном направлении, давайте доведем дело до конца. Поэтому - отставить простой вариант!

Пассеруем мелко нарезанную морковь, через пару минут добавляем лук и еще немного погодя - стебли сельдерея и/или сладкий перец (все это тоже мелкими кубиками). Готовую овощную смесь перемещаем в кастрюлю, ставим на умеренный огонь и выкладываем желудочки. Они упаковываются вместе с утиным жиром, поэтому приготовьтесь к тому, что будет довольно много бульона. Пока он булькает, добавим шампиньоны, соль, черный перец горошком и немного сухого тимьяна. Ярких специй стараемся избегать, тут важно не перебить деликатный вкус, который у нас уже образовался в кастрюле.

Подавать можно вместе с бульоном в глубоких плошках. Или без бульона - желудочки идеально сочетаются с гречневой кашей и соленым огурцом.

Это невероятно вкусно и столь же невероятно сытно. Но настоящие мужчины, защитники Отечества, которым мы это блюдо посвящаем, не боятся трудностей, так ведь? Вышеупомянутый соленый огурец вам в помощь! Ну и что там к нему полагается.