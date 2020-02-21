Муж ушел в декрет, потому что жена больше зарабатывает

Наш колумнист Ирина Фалькао приводит в пример cлучай, как одна история о равноправии чуть не разрушила брак. Девушка так стремилась к тому, чтобы поделить расходы и обязанности в семье пополам, что чуть не осталась матерью-одиночкой. Читатели kp.ru обсудили на сайте.

Нина:

В России процент мужчин, которые могут нормально содержать неработающую жену и детей, крайне мал. Женщины тоже работают, поэтому логично делить домашние обязанности. Это не феминизм, а нормальные отношения. У меня зарплата даже немного больше, чем у мужа. Тратим на семью и детей примерно поровну. Домашние дела тоже поровну. Кто более свободен в настоящий момент, тот и делает. Это норма!

Светлана:

Женщина сегодня не знает какую социальную роль играть. Будешь домохозяйкой - назовут домашней клушей. Карьеристкой? Станешь для всех мужиком в юбке. Любишь детей - обзовут любительницей годовасиков. Женщин гнетет это навешивание ярлыков, им кажется, что проще вообще отказаться от всех ролей, став такими современными амазонками. Отсюда и желание равноправия с мужчинами, но и недовольство, когда они этого равноправия добиваются. А нужно ведь просто быть собой, наплевав на мнение окружающих.

Татьяна:

А мне кажется, разговоры о равноправии - это своего рода защита. Может быть, девочку в детстве недолюбили и ей проще заявить, что она сама и без всякой помощи справится. Но, с другой стороны, когда она встречает заботливого мужчину, понимает, как сильно ошибалась. Ведь в этом столько ресурса для счастливой жизни.

Денис:

Борьба за равноправие разрушила уже не одну семью. Совсем недавно одна ходила, всех спрашивала, а кто у вас посуду моет, а ковер пылесосит. Видимо, переносила полученные знания в свою семью, в итоге муж ушел, сейчас сидит страдает. Мозги современных женщин отравлены идеями феминизма, они не могут понять, что семья - это союз, а не поле битвы. В итоге разрушенные семьи, несчастные дети.

Виктор:

Да не бывает единых стандартов для семьи, люди в паре сами формируют свои правила в зависимости от своих потребностей, склонностей и умения вести дела. У меня друзья - пара, в которой в декрет ушел муж, потому что жена больше зарабатывает, а у них ипотека. Так вот, они прям команда, которые хорошо живут и идут к своим целям. И вот за такое равноправие я всеми руками за!

Психолог Ирина Андреева привела 10 верных признаков того, что именно вам встретился идеал мужчины. Прав ли автор, читатели рассуждают в комментариях к статье.

Вика:

Я знаю, что мой идеал мужчины должен соответствовать трем «С»: с ним должно быть не скучно, не страшно и не стыдно. И когда у меня есть какие-то сомнения по поводу ухажера, я накладываю впечатления от них на матрицу этого правила. Еще ни разу не подводило.

Клара:

Все эти признаки - чушь! Моя подруга считает, что самые красивые мужчины на свете - грузины, притом что им как-то все равно, есть ли что женщине надеть, им может не нравиться ее болтовня, но зато могут нравиться подруги их женщины. И что? Это значит, у моей подруги ненастоящие отношения, а грузины - не ее идеал? Правил вообще не существует, и у каждого они свои.

Карина:

«Ему тоже кажется, что вам нечего надеть, ему интересна ваша болтовня, с ним как-то спокойно, его обожают ваши подруги» - а это точно один человек? Мне кажется, это какой-то Робин Гуд из сказки, а не реальный мужчина. Я по крайней мере таких никогда не встречала.

Нанушка:

Если мужчина волнуется, что вам нечего надеть, то а) ему нечем заняться, пусть займется работой, б) он не муж, а ваш стилист. В общем, это вообще не критерии настоящего мужчины. Извините!

Местный:

У России свой путь. Здесь все эти критерии не работают. Русская любит, когда жалеет, счастлива, когда страдает.

Есть ли счастье в золотой клетке? Этим вопросом задавались многие философы и писатели, а вот героиня истории Аня, вышедшая из нищеты «богато замуж», вдруг пришла к выводу, что нет.

Светлана:

Я все понимаю, без денег никуда, но когда тебе по жизни нечем заняться, кроме как причесываться к приезду мужа, - это прям скукота-а-а! Это же твоя жизнь, как можно ее спустить в угоду другому человеку. Тем более ради денег. Сегодня они есть, а завтра нет, и что делать будете?

Екатерина Андреевна:

Как психолог, скажу, что у Ани - комплекс бесприданницы. В детстве ей были изначально заложены неверные стратегии поведения, где главный критерий успеха - деньги. Но дело в том, что человек внутреннее чувствует себя успешным, когда его социальный лифт медленно едет вверх, со всеми остановками, а ее взлетел моментально. Психологически она оказалась к этому неготова, отсюда и депрессии, и недовольство жизнью. Несмотря на достаток.

Кирилл:

Мы этих историй в начале 2000-х насмотрелись: все эти Золушки, что получали пинок под зад и заканчивали свою жизнь в хрущевках или хозяйками попуподвальных салонов красоты. И ведь ничему это новое поколение не научило, все снова рвутся в золотую клетку.