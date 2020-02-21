Слетал на Хайнань? О Гоа не мечтай: 12 популярных у туристов стран, куда ограничен въезд из-за коронавируса

Во многие популярные у наших отпускников страны перестали пускать авиапассажиров-иностранцев, которые недавно побывали в Китае. Понятно, что подряд два отпуска с перерывом в две недели мало кто себе может позволить – сначала на Хайнане позагорал, а потом на Мальдивы махнул. Но речь идет не только о туристах, но и тех, кто летит в командировки, на учебу, научные конференции, по семейным делам.

Израиль: развернут любого, кто был в Поднебесной в последние 14 дней. Мало того, не пустят на Святую Землю и тех, кто в двухнедельный срок посещал Сингапур, Гонконг или Таиланд.

Иордания: запрет на въезд в течение 14 дней после визита в Китай.

Вьетнам, Мальдивы: запрещен въезд всем, кто в последние 14 дней был в Китае, в том числе транзитом - то есть достаточно рейсы со стыковкой в китайском аэропорту.

Индия: табу жестче - для посетивших КНР после 15 января. Даже если виза в Индию, обычно либо электронная, уже получена, она будет аннулирована.

Индонезия, Сингапур, Сейшелы: закрыт не только въезд, но и транзит для пассажиров, отметившихся в Поднебесной в течение последних 2 недель.

Малайзия: не пускают только тех, кто был в провинциях Хубэй, Чжэцзян и Цзянсу в последние 14 дней.

Япония: в Стран Восходящего Солнца не ждут гостей, побывавших в провинциях Хубэй или Чжэцзян.

Южная Корея: граница закрыта для посетивших Хубэй в течение 2 недель.

Также есть ограничения на въезд на Маврикий, Филиппины, Ямайку и многие другие страны.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).