2020-02-21T16:54:45+03:00
Туризм

Слетал на Хайнань? О Гоа не мечтай: 12 популярных у туристов стран, куда ограничен въезд из-за коронавируса

В Россию с 20 февраля запрещен въезд гражданам Китая. Однако во многих странах приняли еще более жесткие меры
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Понятно, что подряд два отпуска с перерывом в две недели мало кто себе может позволить – сначала на Хайнане позагорал, а потом на Мальдивы махнул. Но речь идет не только о туристахПонятно, что подряд два отпуска с перерывом в две недели мало кто себе может позволить – сначала на Хайнане позагорал, а потом на Мальдивы махнул. Но речь идет не только о туристахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во многие популярные у наших отпускников страны перестали пускать авиапассажиров-иностранцев, которые недавно побывали в Китае. Понятно, что подряд два отпуска с перерывом в две недели мало кто себе может позволить – сначала на Хайнане позагорал, а потом на Мальдивы махнул. Но речь идет не только о туристах, но и тех, кто летит в командировки, на учебу, научные конференции, по семейным делам.

Израиль: развернут любого, кто был в Поднебесной в последние 14 дней. Мало того, не пустят на Святую Землю и тех, кто в двухнедельный срок посещал Сингапур, Гонконг или Таиланд.

Иордания: запрет на въезд в течение 14 дней после визита в Китай.

Вьетнам, Мальдивы: запрещен въезд всем, кто в последние 14 дней был в Китае, в том числе транзитом - то есть достаточно рейсы со стыковкой в китайском аэропорту.

Индия: табу жестче - для посетивших КНР после 15 января. Даже если виза в Индию, обычно либо электронная, уже получена, она будет аннулирована.

Индонезия, Сингапур, Сейшелы: закрыт не только въезд, но и транзит для пассажиров, отметившихся в Поднебесной в течение последних 2 недель.

Малайзия: не пускают только тех, кто был в провинциях Хубэй, Чжэцзян и Цзянсу в последние 14 дней.

Япония: в Стран Восходящего Солнца не ждут гостей, побывавших в провинциях Хубэй или Чжэцзян.

Южная Корея: граница закрыта для посетивших Хубэй в течение 2 недель.

Также есть ограничения на въезд на Маврикий, Филиппины, Ямайку и многие другие страны.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков
Учёные нашли новый вид улиток, боящихся изменений климата, и назвали их в честь Греты Тунберг
Российское посольство во Франции назвало причину смерти российского моряка
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР
Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе
В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Советскую норму о молоке "за вредность" отменили
В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога
У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус
Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России
Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере