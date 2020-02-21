2020-02-21T01:20:57+03:00
Звезды

Дьявол читает Сэлинджера

70-й Берлинский фестиваль открылся чахлой канадской поделкой «Мой год Сэлинджера»
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Сигурни Уивер играет строгого боссаСигурни Уивер играет строгого босса
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Как и предполагалось, «Мой год Сэлинджера» (My Salinger Year) Филиппа Фалардо оказался нудным телефильмом словно бы из времен, когда слово «телефильм» еще было ругательным. Никчемное повествование о маленькой девушке, находящейся в безуспешных поисках себя и устроившейся на работу в литературное агентство в качестве ассистентки к свирепой руководительнице, оживляет в памяти эпохальную кинокомедию «Дьявол носит Прада», к тому же что оба фильма созданы по мемуарам экс-ассистенток. Но если «Праду» можно пересматривать десятки раз даже несмотря на озвучку Эвелиной Хромченко, то о канадской безделице не вспомнят сразу же после премьеры на Берлинале. Даже книжные черви передохнут на ней от скуки: даже им куда веселее смотреть на модные дефиле, а не на сдувание пыли с книжных полок.

Сигурни Уивер играет строгого босса и близко без того жира, который выдала на-гора Мэрил Стрип. Да и испытания, падающие на плечи стажерки, не сравнить по драматизму с теми, с которыми с честью справлялась героиня Энн Хэтуэй. В функции последней выступает вполне себе милая и симпатичная Маргарет Куэлли (несравненно круче выступившая в «Однажды в Голливуде» у Тарантино). В ее задачу входит читать фан-почту, пачками приходящую на имя великого писателя и отшельника Сэлинджера, который в гробу видал и своих фанатов, и их почту. Фильм обо всем этом наверняка вызвал бы у него схожие чувства.

Канадский фильм, под амбициозным названием «20-й век»

Канадский фильм, под амбициозным названием «20-й век»

Диковинка параллельной экспериментальной программы “Форум” - еще один канадский фильм, под амбициозным названием «20-й век» (The Twentieth Century). Дебют Мэтью Рэнкина не имеет никакого отношения к эпическим фрескам, живописавшим историю прошлого столетия. Скорее, это издевка над ними. Тотально стилизованное под кино начала указанного века действо, тронутое изощренной трансгрессией в духе Дэвида Линча и Гая Мэддина, имеет главным героем молодого карьериста, выпускника специализированных курсов, готовящих элиту страны. Он спит и видит себя будущим премьер-министром, и даже готов ради этого участвовать в конкурсе по убиению тюленьих детенышей (национальное канадское хобби), но его увлечение обувным фетишизмом ставит под угрозу его будущую политическую карьеру. Дебютант весьма изощренно демонизирует и дьяволизирует историю канадского ХХ века: в ее правильной реальности ему явно ужасно скучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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